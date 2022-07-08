友情侶吵架...男勸開雙方　「吹喇叭很厲害」竟帶女主角賓館嘿咻

▲女友遭到男好友性侵，彰化地院判無罪。（示意圖／達志影像）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對情侶吵架，友人吳姓男子為了要勸架，先支開男方帶女方去商旅開房間溝通，男方事後得知女友竟遭好友性侵，頓時火冒三丈帶女友到警局備案，再到醫院做「疑似性侵害驗傷診斷證明」，吳男還被檢方以妨害性自主罪起訴。但法官審理時卻發現，女方跟吳男是合意發生性關係，因此將吳判決無罪。

判決書指出，全案發生在2020年7月24日凌晨，吳男稱要帶女方去排解與男友的問題，先到田中火車站前的便利超商買零食、飲料，之後到附近一間商旅向女方說「上樓我幫妳安撫情緒」，進到房間內，吳男便抱住女方哭「我太太沒回來，很難過」，又說妳男友說過妳「吹喇叭」很厲害，接著把她推到床上，過程中女方一直喊「不要這樣」，但還是強行性侵得逞，辦完事後，吳男載女方返回其男友家。

等到吳男離開後，女方返回男友住處後，才向他哭訴遭到對方性侵，２人一起去報警，但被告吳男否認，辯稱與女方是合意性交，並沒有違反女的意願。

彰化地院法官調閱該間商旅電梯監視器發現，吳男與女方兩人互動並無異狀，步出旅館電梯時仍神情自若抽菸、還能一起去買早餐，與吳男、證人及男友一起吃早餐時，神情亦無異狀，整件案件可以證明吳男與女方確有發生性關係，但不能據此論斷有違反女方意願，因此判決被告無罪。