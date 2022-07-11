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社會 社會焦點 保障人權

很敢！狂賊停棺室搬水偷毛巾　遭活逮辯「喪家不要的」下場慘

▲▼ 高雄殯儀館 。（圖／記者陳以昇攝）

▲王男跑到殯儀館靈堂偷取喪家放置的飲用水、答禮毛巾，被禮儀公司發現報警，遭法院判拘役10日。（示意圖／資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名王姓男子潛入高雄某家殯儀館的靈堂與寄棺室，擅自搬走喪家擺放的箱裝飲用水與答禮毛巾，第1次偷竊時被禮儀公司人員發現未得逞，沒想到後來又再度上門，仍遭相關人員抓包，禮儀公司這次見又是王男、決定報警提告不再原諒，王男還強辯「那些東西是喪家不要的」，橋頭地院依2條竊盜罪，分別處拘役8日、5日，應執行拘役10日，可易科罰金。

判決書指出，2021年9月10日上午，王姓男子開著自小客車進入高雄市某家殯儀館，並擅自進入一處靈堂及寄棺室，徒手將4箱飲用水搬到後車箱後欲離開，遭禮儀公司人員當場逮到，王男將水歸還後讓他離去。

王男被抓後仍不怕，同年月22日上午又開著車前往同家殯儀館，伸手欲竊取放置在靈堂椅子上的答禮毛巾，遭禮儀公司人員發現；接著又趁人不注意時，又將一箱飲用水搬到車上，但相關人員早就注意起王男偷竊行徑，再度人贓俱獲，這次決定不再容忍、報警並提供監視器畫面。

王男向警方坦承有拿取箱裝水，但辯稱那些東西都是喪家不要的，否認有拿毛巾與竊盜犯行。

但禮儀公司人員反駁，靈堂現場才剛進駐完畢，水都尚未打開，根本不是辦完喪事後留下來的；且男子說水是喪家給的，但靈堂現場並沒有家屬，水也並非雜亂無章或隨意擺放的廢棄物。

橋頭地院勘驗監視器後，認為王男隨意竊取的犯行明確，審酌所竊財物已歸還、所受損害已減輕，依2條竊盜罪分處拘役8日、5日，應執行拘役10日，可易科罰金，仍可上訴。

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