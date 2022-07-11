轎車鬼切影片！高雄重機警遭擊落慘滾3圈送醫　驚悚刮地痕曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名35歳交通大隊機動分隊張姓員警昨（10）日騎乘警用大重機執勤演練時，在中正三路、仁愛一街口遭到一輛銀色自小客車違規迴轉擊落，張員連人帶車噴飛，頭部、右膝及右手肘撕裂傷緊急送醫，所幸意識清楚，無生命危險。相關肇事責任尚在鑑定中。

▲轎車突鬼切！高雄交警騎重機演練遭擊落噴飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄交警騎重機演練遭擊落噴飛，地上留超長刮地痕。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通大隊機動分隊6名交警10日上午執行演練勤務，9點35分許行經中正、仁愛路口時，同向自小客車張姓駕駛突然一個左迴轉，騎在前方第二輛BMW重機的張姓員警閃避不及，直接連人帶車被撞飛，張員倒地翻滾3圈，警用重機也滑行至人行道上，留下超長刮地痕。

▲▼肇事自小客車與警用重機受損狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

張員後續左右手手肘、膝蓋擦傷，其他同仁第一時間發現後，隨即前往救護，該員目前送醫治療中，由大隊協助後續事宜。被送醫住院治療中，並由本大隊協助後續事宜，至於相關肇事責任由交通大隊鑑定中。

警方表示，初步了解，張姓自小客車駕駛酒精反應為零，該駕駛自述，想要左迴轉但沒立即反應，也沒注意到車隊，造成員警閃避不及。而該自小客車左轉並未依標線號誌行駛，也沒打方向燈，將依規定舉發，至於張員騎乘的警用重機因有撞擊毀損，目前送交車行維修。