廚師轉做超商「有冷氣吹易上手」　真相超累！1天遇5奧客

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文分享換工作的心得，內容提到，他原本是做廚房工作，轉換跑道去做超商店員，原本以為工作有冷氣吹又容易上手，沒想到一點也不輕鬆，還要應付奧客，他甚至曾在一天之內遇到4、5名奧客，還有人要求試吃商品，當下真的超級傻眼。

▲原PO轉做超商店員，才知道店員的工作有多辛苦。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，之前是在做廚房工作，每天都汗流浹背、滿身油煙味，回家還會被家人嫌棄，於是決定轉換跑道，改找超商工作，在正式開始工作之前，他聽說做超商很輕鬆，原本也以為應該很容易上手，而且還有冷氣吹，沒想到做起來一點也不輕鬆。

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原PO說，經過職前訓練，自己對超商營運有6成左右的了解，發現店員的工作內容很繁瑣，除了結帳之外，還要協助解決客人的問題、熟悉咖啡機台操作、進貨、補貨、退貨等等，其中最讓人頭痛的問題是遇到奧客，「今天（指7月8日）就遇到4、5個刁蠻客人」，沒帶收據硬要店員幫忙辦理退貨，拒絕還被罵腦袋不好，「我們每天結那麼多帳，我怎麼可能每單都記得你買的東西呢？你買東西要自己了解啊！怎麼能怪我們沒事先告知啊？」

原PO無奈表示，除了上述案例之外，他還遇過客人要求試吃商品，或是把超商當餐廳，吃完東西不收，並大聲嚷嚷要求店員幫忙整理桌面，「真的是無奇不有」，但也因為自己親身體驗過，才明白各行各業確實都有不為人知的難處，希望大家能將心比心，不要為難基層人員。

文章公開之後，網友們紛紛留言鼓勵原PO，希望他打起精神，不要太在意奧客的刁難，「我覺得超商店員都很優秀」、「拍拍，其實我覺得超商店員很厲害，什麼都要會」、「個人相當佩服超商員工，待過2年無論做什麼工作都能勝任，反應、邏輯都很好」、「以前的超商店員比較輕鬆，現在根本超人」。

還有一名在超商工作8年的女網友感嘆，自己的想法和原PO一樣，曾遇過客人進門就說「我兒子叫我來超商，你們會用」，一問之下才知道，原來客人的兒子不想幫媽媽處理私事，隨口一句話就丟包給店員處理，當下聽完理由真的覺得很傻眼，「帶心出門啊，客人們」。