吃火鍋巧遇舊友秒被酸6字　美甲師氣炸：教養擺在家！

記者黃翊婷／綜合報導

一名美甲師昨日（4日）在臉書PO文抱怨，和朋友一起去吃火鍋時，巧遇2位許久沒有聯絡的朋友，沒想到對方一看到她，竟然大聲說出一句「胖到認不出來」，讓她超級傻眼。

▲原PO吃火鍋遇到好久沒有聯絡的舊友，竟被對方調侃變胖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日和好友相約去吃火鍋，進入店裡後在員工的安排下入座，沒想到對面的2位客人剛好是以前的朋友，只是很久沒有聯絡了，對方也有看到她，女生先問了一句，「是她嗎？」男生則回答，「是嗎？胖到認不出來。」

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原PO坦言，因為2人講得很大聲，她全部都聽到了，當下真的覺得又氣又傻眼，「有沒有禮貌啊？我胖到認不認得出來是關你什麼事？吃到你家的飯還是怎樣？教養擺在家喔。」

文章公開之後，網友們一面倒留言力挺原PO，「可能故意講大聲看妳會不會跟他們互動？不過，久沒聯絡就這樣說話真的很不禮貌」、「過去跟他說，『我哪有胖到認不出來，你還不是認出來了？』」、「跟他說，『還好只是胖到讓你認不出來，不像某些人，醜到想忘還忘不了』」、「真的很沒水準」、「會這樣說就不是朋友了！既然不是朋友，又何必在意？」、「不要管他們，好好吃飯，吃飽開心就好，長胖也不關他們的事」。

也有不少網友表示可以體會原PO的心情，並留言分享個人經驗。其中一名媽媽無奈地說，自從體重飆破60公斤之後，只要遇到許久不見的朋友，甚至包括自己的大兒子，第一句話都是「妳怎麼腫成這樣子」，「這樣有安慰到妳嗎？」