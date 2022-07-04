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不准媳帶孩回娘家過夜「我有決定權」！老公還勸她妥協：聽我媽的

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆婆不讓她帶小孩回娘家過夜。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

兩家人因為「小孩不能回娘家過夜」的問題，吵到差點打起來！一名人妻表示，想帶小孩回娘家過夜，卻被婆婆阻止，就連老公都勸她妥協。婆婆認為嫁出去的女兒不應該常常回娘家，過夜更是不可以，而且她花了很多心思、金錢在小孩身上，因此擁有決定權。貼文曝光，掀起熱議。

該名人妻在臉書「爆怨公社」發文，婆婆堅持小孩可以帶去娘家玩，但不准過夜，她詢問原因，婆婆則回「我就是不同意，我無法接受」，表示沒有人嫁出去後還常常回娘家，甚至還嗆她，「如果無法接受，那就看妳要挺這個家，還是挺你媽那邊」。

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婆婆對她表示，「我們家付出那麼多，花那麼多錢在妳和小孩身上，憑什麼我不能有決定權？為什麼小孩要在那邊過夜？三天兩頭就回家過夜？」就連老公也不挺她，勸她妥協，「我先生覺得他媽媽也很愛小孩，就妥協吧，體諒她也很辛苦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO感到委屈。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

原PO委屈表示，自己也只帶小孩回去過夜第二次而已，就被婆婆指責不尊重，「我當然知道她辛苦，她平常對我好，可我就是想到先生不在家，要在外地工作3天，然後家裡只有婆婆和阿嬤，所以我才想帶小孩回家玩，過夜這樣」，因此求問大家，「嫁出去的女兒如果生孩子了，真的只能回娘家走走，而不能過夜嗎？」

貼文一出掀起討論，「我會連吵都不吵，直接回去，這根本沒有理可以吵」、「如果這次妥協了，下次還會有更無理的要求」、「只有妳夠堅強獨立，才不會被這些情緒勒索和廢言綁架」、「妳跟孩子是賣給他們？都2022了，妳是嫁回100年前嗎？」也有網友指出，「老公的態度和處理方式很重要」、「這聽起來是婆婆有問題，你老公更有問題！」

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