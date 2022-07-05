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吃火鍋巧遇以前朋友！對方「1句話」讓她氣炸：教養擺在家喔

女網友去吃火鍋遇到以前朋友，結果對方竟說她胖到認不出來讓她氣炸。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲女網友去吃火鍋遇到以前朋友，結果對方竟說她胖到認不出來讓她氣炸。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

圖文／CTWANT

遇到用餐的巔峰時間，總是免不了有併桌的狀況發生。日前有一名女網友在臉書社團分享，自己跟朋友去吃火鍋，對面坐的是以前的朋友，但兩人早已沒連絡，結果對方一看到她竟說她胖到認不出來，讓她氣炸怒喊「教養擺在家哦」，貼文一出也引發網友熱議。

有一名女網友7月4號在臉書社團《爆怨公社》發文分享，自己跟朋友去吃火鍋，剛好被安排到的座位對面坐的是以前的朋友，但兩人已經沒再聯絡了，怎料對方一看到她先問說「是她嗎」，旁人友人則回應「是嗎？胖到認不出來」，重點是對方講得非常大聲，她都有聽到，也讓她爆氣喊「有沒有禮貌啊，我胖到認不認得出來，阿是干你什麼事，吃到你家的飯還是怎樣，教養擺在家喔」。

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貼文一出引發討論「我男朋友故意把我養胖的，太多人追了怕我被追走」、「一定是以前太瘦了」、「直接拿湯倒他們頭上」、「真的蠻沒水準的」、「吃他家米還是怎樣了，住海邊喔」、「他醜到也認不出來了」。

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