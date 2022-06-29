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一見「婦產科旁」停車場繳費機　他無奈嘆完了：此等胎教...

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲看到繳費機被亂貼一通，原PO超傻眼。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前因為新冠疫情，很多場所進出時，都要量測體溫，有些地方還會提供圓點貼紙，以示出入者體溫正常。有網友見到一幕就頻頻嘆氣，因為一台停車繳費機上被貼得亂七八糟，而停車場就臨近一間婦產科醫院，「還好意思笑其他國家沒水準。」照片引發一陣議論。

這位網友在「●【爆怨公社】●」貼出照片，「這是一個緊鄰婦產科醫院的停車場繳費機，上頭的圓點貼紙是體溫量測通過的證明，會在入院的時候貼在肩膀處」，從照片中可以看到，繳費機上除了觸控螢幕，其他地方被貼滿五彩繽紛的圓點貼紙。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO認為，大部分貼紙應該是從婦產科出來的人貼的。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

可能是因為附近有給貼紙的地方只有醫院，讓原PO也直搖頭，「會來婦產科的，應該很多都是爸爸媽媽或是準父母了，此等胎教還好意思笑其他國家沒水準。」就有人也直批沒公德心，「去年還沒貼那麼多」、「這些人的水準在哪」、「上次看到整個很傻眼，我當時產檢完回到家才把這貼紙丟掉，不懂這些便民是在哈囉」、「一種大家都貼我也要貼的概念。」

也有網友忍不住笑出來，「身體健康的停車場」、「貼紙表示：撕了一個我，還有千千萬萬個我」、「機器表示：好啦好啦都量我體溫」、「如果貼得平均一點 ，就滿好看了」、「這個是盡責的人員每天都幫機器消毒的以及量體溫的證明」、「還以為有什麼投票活動」、「我還以為新的機器這麼繽紛。」

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