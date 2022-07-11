買早餐「店員1舉動」惹火他！4個飯糰不要了　網罕見挺：助長插隊

▲店員先做後面一位客人的餐點。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今早到傳統早餐店，點完4個飯糰後，就去挑選其他品項，起初店員表示，要等1分鐘後再開始做，原本他覺得無妨；沒想到，最後卻先給了後面「點1個飯糰」的客人，讓他氣得改口不要了。

「不是說好等妳1分鐘？」網友在爆怨公社發文怒道，當時一進到早餐店，他點完4個飯糰後，就去拿其他的餐點了，「做飯糰的大姐說，等她1分鐘再開始弄，沒多久一位客人說要1個35元飯糰，大姐才終於開始做，重點是竟然先給他。」

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原po見狀，立刻大聲喊「4個飯糰不要了，其他先結帳！」而老闆娘則連忙介入，直說「大姐有叫你等1分鐘阿！」

對於店員的舉動，他不禁質疑，「重點為什麼不是先做我的，反而先做後來到的人？就因為他只點1個飯糰嗎？」

▲許多網友認為，店家此舉助長插隊的情況。（圖／翻攝自爆怨公社）

PO文引起熱烈討論，許多網友秒懂表示，「很多都這樣，有時我也很無言」、「有些店家做事就是這樣，點份量多的客人好像有錯似的，他們覺得另一個客人只要一個，而你要多個，所以就先給另一個客人，感覺點多的人該死一樣」、「這種店家我也很討厭，雖然做生意就是趕緊把錢收入袋，但遇到像版大這種的，只會因小失大，原本他可以賺到5個飯糰錢，變成只賺到1個而已」、「是我就直接走了，說都不想說」、「爛透了，換成是我，也會生氣」、「我也不喜歡這樣的感覺，先到的先做，跟那1分鐘無關」。

另外，也有人直指，店員的作法會助長插隊歪風，「他們已經習慣插隊了！不只習慣，還特別通容插隊的」、「餐飲的禁忌，絕對要有先來後到，照排隊」、「雖然是小事情，卻也是造就插隊的壞習慣」、「有的熟客還會先給，插隊結帳的也一堆」。

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