妹子超商領錢！螢幕貼「ATM藏一條蛇」畫面曝　網抖：店員害怕極了

▲原PO到超商領錢，結果機台上警告「ATM裡面有蛇」 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

電影上飛機上有蛇，如今ATM裡面也出現蛇？一名女女網友崩潰驚呼，昨（8）日身上沒半毛錢，要去超商ATM領錢時，赫見一張公告警告「ATM裡藏了一條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近。」文章曝光後，引發千名網友看傻，「店員應該害怕極了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》傻眼直呼，昨日晚上要去超商提款機領錢，結果機台螢幕上卻貼著一張驚悚公告，「ATM裡藏了一條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近。」

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看完後，原PO嚇得倒退好幾步，接著崩潰吶喊「正當身無分文準備領錢血拚，所在地...便利商店！」

文章曝光後，引發4千多名網友哭笑不得直呼，「很想知道怎麼跑進去的」、「口袋沒錢比蛇還恐怖」、「連老天爺都在阻止妳合法的花錢！認命吧」、「看過不給人領，最好的理由」、「我只聽過『我的靴子裡有蛇』，第一次看到ATM裡有蛇」、「店員應該害怕極了」。

該文章也被轉貼至《爆料公社》，一票網友不正經狂歪樓，「開始吹笛子，看牠會不會叼出一疊鈔票給你」、「別傻了！就算沒有蛇，妳也沒錢可領吧」、「飛機上有蛇的續集」、「這個就是平常寫故障，卻沒人鳥硬要用的人生氣寫的吧

」、「應該是有聽到撕撕撕」、「一定是一堆文盲看不到ATM壞掉硬要插卡，這樣寫才能讓人發現不能用」。最後還有店員路過回應，「做過超商的都懂」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



由於PO沒有繼續回應，因此是否為真實狀況，或是後續結果，目前尚未能得知。炎夏來臨，社區、住家發現蛇類出沒的頻率漸增，農業局說，預防蛇類進入住家最好的方法，就是維持環境整潔、避免堆放雜物及住處周圍保持乾淨明亮。因為，「老鼠不來，蛇就不來」；若遭遇蛇類則應保持冷靜、冷靜觀察並且保持距離後，觀察蛇的動向並撥打119或1999請捕蜂捉蛇大隊到場處理；而若不幸被蛇咬傷則可謹記「五要五不」。

五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，以免耽誤治療時機。

而民眾也可在住家外圍蛇類可能經過處，將封箱膠帶以黏性面向上之方式擺放，若蛇類經過即會被纏住、或在家裡各出入口放置蝦籠，利用蛇類習慣沿著邊角走的特性來捕捉，發現後即通報本市捕蜂捉蛇大隊到場處理即可。