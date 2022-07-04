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果菜攤員工「會驚別買」嗆客　櫃台1動作更坑！他嚇喊：水好深

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO在果菜攤看到火爆畫面。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

水果攤沒標清楚價錢，客人詢問「怎麼賣？」店員卻是兇嗆，「要買就買，會驚就不要買」、「不爽不要買啦！」更扯的是，結帳的時候，櫃台小姐甚至用錯的單價下去算，要不是其他顧客有注意到，真的要多付不少錢，讓不常逛市場的他直呼，「菜市場的水很深！」

有網友在臉書「●【爆廢公社】●」發文，分享他在市場果菜店買水果的經歷，當時他挑了兩條木瓜準備結帳，聽到後面的客人問刺青男店員：「這木瓜怎麼賣？」沒想到刺青男不高興地大聲回：「不要問我，剛剛我已經講了，要買就買，會驚就不要買。」

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隔了幾秒鐘，又有別位顧客跑來問：「這個木瓜怎麼賣？」刺青男這次直接用吼的回：「嘸知啦！不爽不要買啦！」瞬間整間店都震了一下，嚇得客人趕緊跑開，也讓他和排隊顧客都傻眼，「我正在排隊等結帳，排我後面的阿桑跟我說，哪有賣東西的這麼兇？我說對啊，第一次看到賣東西像在尋仇的。」

▲▼水果,小販,攤販,水果攤,販售。（圖／翻攝自pixabay）

▲只是問個價錢，店員卻嗆「會驚（價錢太貴）就不要買！」（示意圖／Pixabay）

看著阿桑手上拿了 5、6條木瓜，原PO還心想對方可能剛才也被兇到，結果下秒反而被阿桑出手相助，「就在我結帳秤我的木瓜時候，後面的阿桑搶快一步跟櫃台的小姐說：『妳的秤是按$29／斤，我剛剛問是$19／斤』。」被質疑的櫃台小姐明顯感到不滿，就反駁：「我這邊就是$29／斤，我沒記錯。」

阿桑就說自己問了2次，確定是$19／斤，反被櫃台小姐嗆：「妳要不要去看看，隔壁是賣多少？」這時，原PO看著後面結帳隊伍，就想說算了，打算結完帳把東西收一收就走人，後面的阿桑也沒再多說、跟著結帳。就在原PO收東西時，阿桑又跑回來跟櫃台說：「我剛剛又去問了一次，確定木瓜是$19／斤。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO經歷堪稱果菜店驚魂記。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

櫃台小姐聽了之後沒有反應，不清楚是不想理阿桑，還是也認為自己記錯，這時外面另一位看起來像老闆的人突然喊了一聲：「木瓜是$19／斤」，然後停頓了五秒，又向櫃台這邊再喊一次：「木瓜是$19／斤」。「於是，阿桑把一袋5、6條木瓜，拿上櫃台重秤。包括我在內，剛剛結完帳的4個人，也趕忙把木瓜拿回去重秤退錢！」

買完東西，原PO忍不住在心中做出結論，「1.菜市場的水很深，我的戰鬥值，明顯大幅度小於阿桑。」、「2.店員被問價錢，不是天經地義的嗎？不然，放張牌子在上面，大家也不會問了啊！」「3.以後上菜市場要帶辣椒噴霧，我怕店員打我！」

貼文一出，網友們也紛紛搖頭，「最討厭這種賣東西還不放標價怕人問的攤子」、「賣東西這麼不老實，以後就不要去了」、「台灣最美的風景不包含這裡」、「沒標價的我才不去，兇什麼兇啊」、「沒標多少的，我都會先跳過。
就像社團賣東西，不標價，一直在那私私私的，看了很無言」、「#我不去傳統市場的原因」。

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菜市場水果攤果菜店木瓜店員員工●【爆廢公社】●

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