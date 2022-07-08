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APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

▲▼ 咖啡。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲日前有名女網友自備環保杯到兩家超商兌換咖啡，卻發現同家超商竟不同調。（示意圖／免費圖庫Pexels）

實習記者黃麗頻／綜合報導

為響應限塑政策，不少連鎖超商及飲料店相繼推出各式環保優惠，自備環保杯的優惠更從過往的3元加碼到5元。不過日前有名女網友自備環保杯，分別到兩家超商兌換咖啡，同家連鎖超商竟不同調，最讓她困惑的是，其中一家「要APP寄杯才能領這個折扣」，文章曝光後，吸引不少門市店員出面解釋。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文分享，4月底因為7-ELEVEN有優惠活動，所以住家和公司附近的門市以紙本各寄存了60杯咖啡，加上現在有環保優惠，她就會自備環保杯前往領取。不過最近她前往公司附近的門市領取咖啡時，被告知「APP寄杯才能領環保杯的折扣」，住家附近的門市卻表示「都可以領。」

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第二次去公司附近的門市再度追問時，引起店員不快，還丟5元在她的袋子，「我個人貼給妳5元行了吧？」店員氣憤的態度令她相當錯愕，直呼「為何響應個環保搞到我很像在乞討？」

貼文曝光後，許多店員紛紛指出解釋紙本和APP的差異，「其實紙本就是買斷沒有使用期限的，APP內的卻是有使用期限」、「紙本寄杯就是你已經結帳完了，咖啡寄放在他們店裡」、「因為紙本的已經結算了，用APP買的錢還未入帳店家」、「因為紙本寄杯早就已經結帳買斷，所以要退五元得門市自己貼錢」、「紙本寄杯是店家給的彈性，金額全部都已經核算了。」

事後，原PO出面回應，「謝謝大家的說明，只是想知道為何不同的分店做法不同，不是一定要他給我5元」 ，也表示自己不會再拿環保杯去這家店領咖啡了，「這應該是最好的做法。」

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