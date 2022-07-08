店員失蹤！半夜去超商見「1紙條」他傻眼　網卻挺爆：沒義務

▲有網友半夜去超商進不了門，只見「1紙條」。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

實習記者黃麗頻／綜合報導

台灣四處都能看到便利超商的影子，多樣化的美食與服務，更成為民眾日常生活中最不可或缺的一部份。日前有名網友在半夜的時候前往超商，發現進不去外，門上還貼著「1紙條」，讓他十分錯愕，文章曝光後，吸引不少網友議論。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，自己半夜前往超商時，發現電動門斷電、進不了門，只看到門口貼了一張白紙，上頭寫道「因大夜還沒來，暫停營業中，謝謝」，整間超商都沒人，讓原PO當場傻眼，直呼「大夜翹班，是找到人生的出路了嗎？」

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▲超商門口的紙條上寫著「因大夜還沒來，暫停營業中，謝謝」。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「這晚班也是很敢」、「晚班也太貼心了吧」、「放飛自我」、「就跟當兵脫哨一樣，很正常」、「跑外送，還沒回來」、「中樂透了啦，財富自由」、「當初大學我還等交接下班」、「我遇過4、5個人站櫃檯前等一小時的」、「我奴性太重，我不敢。」

也有不少人表示，「 晚班也沒有義務加班」、「晚班也許還有其他工作，也或許有很多原因不想幫忙頂吧」、「時間到就下班啊」、「下班時間到本就不需要『義務』加班，道德綁架久了誰都忍不了」、「大夜沒來大夜的問題啊」，其中有網友點出，「沒來應該要打給店長，叫他貼班呀」、「遲到店長應該要來貼班」。