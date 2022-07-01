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超商店員「開保時捷上班」　他直擊震驚：好年輕！釣出一票同行

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到超商買晚餐，有特別注意到店員是陽光又會打扮的年輕男生，在他等待微波之際，另一位店員剛好來交班；重點是，對方下班後迅速鑽進保時捷揚長而去，讓他瞬間超衝擊。

網友在Dcard發文提到，「下班約莫六點多去全家買東西，停車時發現隔壁停一台保時捷休旅車，但也只是稍微讚嘆一下，就進去買晚餐。」

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他表示，結帳的男店員很年輕又會打扮，外表白白淨淨的，聲音略帶羞澀，而動作則溫文儒雅，「在等微波時，另一位年輕人進門，跟他打一聲招呼，就快速換上制服，緊接著幫我拿微波。」

當原po拿著晚餐緩緩走向愛車時，身旁忽然有一陣疾風輕步，正是剛剛那位有型的店員，「脫下制服的他，更有一絲陽光活力，手上提著袋子，裡頭不知裝什麼，最後步伐超越我停在隔壁那輛保時捷面前，逼...一響他打開了車門並一躍而上，後來關上門揚長而去，留下滿臉驚訝的我。」

▲釣出同行留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲釣出同行留言。（圖／翻攝自Dcard）

衝擊的一幕，讓他不禁想問，「現在年輕人都開保時捷上班而且還是超商店員？」對此，網友們紛紛笑回，「下一篇：我跟開著保時捷的超商店員在一起了」、「那間店是他的嗎」、「有沒有一種可能，超商是他開的？同一條街上開了好幾家」、「我們上班是為了生活，他去上班是為了體驗生活」。

另外，也有人見怪不怪，直言「我家開7-11的，老實說真的有職員是做興趣的，家裡是上市上櫃的公司，名下也有幾棟房子，但想自己經營一家店，所以來打工學習，也有Uber是工程師休假無聊跑來賺錢的，真的不要看不起任何一個職業的人」、「以前打工，遇到一個同事家裡是南部開造船廠的」、「我之前也在小七看到一個至少60歲白頭髮的伯伯，結帳很親切客氣，都在我家附近兩間店輪，本以為他很可憐，可能是二度就業，結果他說他還有兩間店，四間有缺人都要去」。

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