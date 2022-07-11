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澳門今起停工7天「出門規定戴KN95」　政府強調非封城、全民禁足

▲▼澳門疫情。（圖／翻攝澳門新聞局）

▲澳門停工7天，並繼續展開全民檢測。（圖／翻攝澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門疫情持續升溫，7月11日起全面停工7天，所有從事工商業活動的公司及場所必須暫停運作，改採居家辦公，只有維持社會必要運作、民生所需的公司及場所不受影響。同時，當地政府也要求民眾在家不要出門，若因特殊原因出門的話，必須配戴口罩，且必須是N95或KN95口罩，其他口罩均視為不合乎規格。

▼超市目前仍能營業。（圖／翻攝澳門新聞局）

▲▼澳門疫情。（圖／翻攝澳門新聞局）

根據澳門政府的公告，目前所有工商業公司及場所必須暫停運作，改採居家辦公，能夠營業的只有維持社會必要運作的行業，以及市民日常生活必需的場所，包含提供水、電、天然氣等基本公共服務，酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發運輸、街市、超市、餐廳、藥房、衛生護理等。

澳門政府指出，本次實施的措施非呼籲性質，違反相關批示將涉及刑事，政府會透過巡查，要求商號及市民嚴格執行，違法者可處最高兩年徒刑，或科處最高240日的罰金。

▲▼澳門疫情。（圖／翻攝澳門新聞局）

但另一方面，澳門政府卻又強調，這並非「網格化管理」「封城」或「全民禁足」。

澳門政府也呼籲，所有民眾留在家中，非必要請勿外出，若必需外出，需減少外出次數，以及縮短逗留時間，同時，必須配戴KN95或N95口罩，其他口罩均視為不合乎規格。

澳門政府還說，疫情不斷變化，目前，防疫措施能達到什麼效果仍是未知數，實施停工7天後 ，將再綜合研判有關停工措施是延長或是放寬，不排除會因應疫情變化而採取更嚴厲或其他優化的措施。

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