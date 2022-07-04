澳門本波確診破800例　政府準備發錢「僱員每人可獲5.5萬元」

▲澳門疫情升溫，民眾在大三巴旁排隊檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門疫情持續升溫，澳門財政局3日宣布推出新一輪經濟援助措施，共涵蓋5個方面，包含款項援助、就業支援、稅費減免、補貼，以及擴內需。澳門財政局強調，本次援助預算支出超過100億澳門元（369.2億元新台幣），其中「僱員受惠計劃」每人可獲得1.5萬元（約5.5萬元新台幣），預計受惠人數約23.1萬人，佔了本地受雇人士8成。

澳門財政局提到，新一輪經濟援助措施共有9項新措施，包含新一輪《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》；優化《帶津培訓計劃》退還工商業場所房屋稅；豁免所有場所旅遊稅；豁免或退還行政准照費用；退還營業車輛的車輛使用牌照稅；企業銀行貸款特別利息補貼計劃；的士（計程車）行業臨時補貼；全城消費嘉年華。

措施之中最受關注的就屬於款項援助，財政局指出，本次經援措施僱員受惠計劃，預計受惠人數約23.1萬人，發放的款項為34.6億澳門元，受惠人數佔了登記的本地受僱人士8成。

企業經營者方面，財政局說，整個計劃針對中小企業經營困難作援助對象，至於初步估算，受惠的納稅人數約3.9萬，涉及金額50.3億澳門元。

財政局強調，特區政府正加緊落實新一輪經援，部份措施涉及預算修改，會盡快提交修改預算的法案，送交立法會討論審議，務求盡快讓合資格人士受惠。同時，其他相關措施亦會陸續推出，具體安排詳情將向社會公佈，並作廣泛宣傳及解釋。

澳門3日新增68例核酸陽性病例，從6月18日本波疫情爆發以來，澳門至今已累計852例確診。另外，澳門從4日起將一連6日進行第三輪全民核酸檢測，且後續還將有四、五、六輪。