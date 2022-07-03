台灣芒果在澳門「3天2次確診」　他氣炸：要不要送方艙醫院隔離？

▲澳門政府日前指出，台灣芒果外包裝樣本檢出新冠肺炎病毒。（圖／記者許展溢攝）



記者林銘翰／台北報導

澳門政府日前指出，台灣進口芒果外包裝樣本檢出新冠肺炎病毒，民進黨立委林俊憲批評，中國近來針對台灣農產的動作越來越多，不過實在是有點懶惰，理由也不認真想，「芒果有病毒，那芒果確診了沒？要不要送去方艙醫院隔離？」

澳門政府2日晚間表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一週，這是3天內第2次在台灣芒果發現新冠病毒。農委會防檢局3日回應，此檢驗及限制措施並不符合科學。

林俊憲晚間在臉書表示，中國近來針對台灣農產的動作越來越多，不過實在是有點懶惰，理由也不認真想，「芒果有病毒，那芒果確診了沒？要不要送去方艙醫院隔離？」光講出這幾句話都覺得荒謬，但在中國沒有什麼不可能的，都能插進魚的嘴巴做快篩了，芒果實在不好說。

林俊憲指出，食物表面甚至包材上的微量病毒究竟有沒有傳播力，之前自己就曾經解釋過，毫無科學根據，這就不多說了，比起芒果的單一事件，大家把眼光放遠點，為何各種光怪陸離的事件在中國都可能成為現實，他們還有自己的一套解釋，他認為用文學的角度來解讀可能最適合。

林俊憲說明，文學中有個流派叫做「魔幻寫實主義」，文字中描寫的狀況，對處於現實世界的人們來說不合常理，可是在書中的情節安排，看似又沒有異常，這種獨特的異樣感就是魔幻寫實主義的魅力。

林俊憲認為，用文學與現實的差異來看，就能理解中國，他們就像小說擁有一套自己的世界觀，並且身體力行，還覺得小說外的現實世界才是錯誤的，難怪這個國家總是與世界其他地方格格不入。

林俊憲也說，其實今年台南的芒果產量，因為年初的寒害本來就很低，國內價格已經很高，台灣自己就供不應求，倒是中國一次次地魔幻示範，警醒大家一定要分得清小說和現實的差別，「等到開始覺得全世界都跟自己不一樣、其他人都是錯的時候，那麼一切就太晚了！」