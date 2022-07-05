澳門疫情燒不停！一週三次全民核檢　大陸派出650名採樣人員支援

▲澳門疫情升溫。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門新一波疫情持續升溫，至今累計近900例個案，澳門新冠病毒感染應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜7月3日表示，650名大陸採樣人員已經抵達澳門，協助進行核酸採樣工作。

歐陽瑜表示，未來一週澳門將開展三輪全民核酸檢測，並進一步優化安排，包括0至3歲嬰幼兒可豁免參與核酸檢測，為便利老年人，關愛站提早開放等。她還呼籲，工商界儘可能暫停運作或維持最低限度運作；市民應留在家中，如非必要勿外出，最大程度減少人員流動，降低交叉感染風險。

為繼續貫徹澳門特區政府的疫情防控措施，同時兼顧公眾急需的公共服務，澳門特區政府當天還宣布，7月4日至8日期間，公共部門將提供有限度對外服務。

7月3日，澳門應變協調中心召開疫情記者會，澳門特區經濟財政司司長李偉農介紹，隨著澳門近期出現疫情，特區政府在上半年經援基礎上，進一步迅速推出新一輪共9項援助措施。9項新措施為新一輪《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》；優化《帶津培訓計劃》；退還工商業場所房屋稅；豁免所有場所旅遊稅；豁免或退還行政準照費用；退還營業車輛的車輛使用牌照稅；企業銀行貸款特別利息補貼計劃；的士行業臨時補貼；全城消費嘉年華。李偉農表示，上述措施總共預算費用為100億零3萬元（澳門元，下同），部分措施涉及預算修改，會盡快提交修改預算的法案，送交立法會討論審議。

關於僱員方面的援助措施，李偉農表示，失業者也包括在援助措施中，在澳門勞工事務局登記失業的人士，可獲發放1.5萬元援助款項。澳門財政局容光亮局長表示，有關措施主要考慮疫情期間收入較低、失去工作、停薪留職及開工不足等人士，預計有23.1萬人受惠，占已登記本地受僱人士總數80%，發放款項金額涉及34.6億元。至於企業經營者援助措施方面，特區政府主要針對有經營困難的中小企業作為援助對象，初步估算受惠納稅人約3.9萬人，涉及金額約50.3億元。