獨／狠撈2.5億！他誆澳門賭場「代客洗碼」賺佣　富商、民代中招

▲高雄一名郭姓男子以澳門賭場代客支付洗碼保證金為由，挨告侵佔 。（圖／被害人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名郭姓男子向朋友表示自己在澳門賭場從事「代客支付洗碼保證金」的工作，透過他洗碼就可以從中抽取佣金，是一筆賺錢的生意，友人相信他給了一千多萬的現金，不過他最後竟然把錢拿去賭博，一夜輸光！友人得知之後，大為光火，一狀告上法院，法院判郭男侵佔，有期徒刑1年6個月。據了解，郭男用這種手法騙了不少人，就連民代跟建商董座也慘被騙，損失總共2億5千萬元以上。

郭男對外宣稱，他在澳門賭場從事「代客支付洗碼保證金」的工作，只要有人透過他洗碼，就可以從中抽取一定比例的佣金，一個朋友陸續給他一千多萬的現金，卻不見本金跟佣金回來，經過詢問這才發現，郭男把錢拿到別的賭場賭博輸光了，讓這名友人相當生氣，以侵占罪提告，法院認定郭男有罪，除沒收一千多萬的犯罪所得之外，判他有期徒刑1年6個月。

▲郭姓男子偽造的假單據資料 。（圖／被害人提供）

▲被害人發現不對，遲遲拿不回錢，發訊息告訴郭姓男子「再說謊你試試看」 。（圖／被害人提供）

記者找到提告的郭男友人，他說當初郭找上他的時候，都是以借款或是投資的名義招攬被害人拿錢，郭男宣稱只要有客人在澳門賭場賭博之後，透過他來洗碼100萬元港幣，就可以賺取百分之1到1.5的佣金，換算台幣約6萬的收入，郭男並稱自己的「生意很好」，連國內知名建商董座也是客戶。

為了取信友人，郭男還會傳洗碼的狀況給人看，卻是他偽造的假資料，長期下來，只看到單據卻看不到進帳，才讓友人覺得怪，透過關係去追查，這才發現錢被他拿到其他賭場賭，而且輸光！友人多次索討，郭都不理，卻照樣以高級休旅車代步，讓友人更火大，一狀告上法院。這名友人也強調，被騙人數不少，甚至有民代跟建商董座，損失總共有2億5千萬元，如今判決結果出爐，友人大呼爽！終於出了一口氣。