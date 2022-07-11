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大陸 大陸焦點 特派現場

阿嬤種菜給兒女吃「1死3中毒」　農田及剩菜竟驗出超毒禁藥

▲▼營養師傳授「三高患者」年菜飲食攻略 。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲阿嬤種菜給兒女吃，竟釀4人中毒1死亡悲劇。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

湖北省孝感市一位阿嬤經常自己種菜吃，還會把菜送給兒女的家庭食用，不料卻造成4人中毒，其中1人死亡。警方介入調查並檢驗蔬菜後，才發現婦人的農田土壤、吃剩的蔬菜及嘔吐物中均含有大量「毒鼠強」成分，就是這個成分導致4人中毒悲劇。

綜合陸媒報導，80多歲熊姓阿嬤住在湖北孝感市，儘管年事已高仍每天出門種菜，還會把種的菜分送給3位兒女的家庭，她6月18日一如往常把菜送到兒女家中，不料大兒媳、二兒媳、三女兒及三女婿等4人食用後均身體不適，出現嘔吐、抽搐及神智不清等情況，送醫後3人獲救，三女兒搶救無效宣告不治。

警方事後介入調查，得知中毒者都有抽搐昏迷的情況後，馬上把4人未吃完的蔬菜、嘔吐物送驗，同時前往熊婦的農地進行檢測，結果發現農地土壤、未採摘的蔬菜根莖發現大量老鼠藥「毒鼠強」成分，未吃完的蔬菜及嘔吐物也檢驗出同樣的毒性成分。

據悉，「毒鼠強」是一種劇毒的有機化合物，又稱沒鼠命或、三步倒、神貓，在大陸被廣泛當成老鼠藥，由於毒性太強，加上可使人二次中毒致死，施放會嚴重汙染環境，早就遭到大陸禁售，警方將案件排除刑事案件後，也把土地含老鼠藥成分，回報給市政府相關單位。

不過湖北省孝感市生態環境局工作人員收到通知後，僅回覆「幾十年了，都沒有聽說有這樣的事情，真是稀奇」，接著竟說「土裡有毒鼠強成分這個事情不歸我們局管」，至於為什麼農地會大量出現早已禁售的老鼠藥成分，目前尚無法得知。

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