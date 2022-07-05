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車禍撞死人判刑又賠錢「父餵藥割頸殺子」　輕判有罪但免服刑

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲高雄一對父子相約共赴黃泉。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名高姓男子（48歲）因為車禍撞死人，除了被判刑入獄外，恐面臨高額賠償，他擔心有罕見疾病的兒子（19歲）無法獨活，兩人竟相約共赴黃泉，兩人先一起吞老鼠藥沒死後，高男又拿刀割自己頸，兒子也決定陪同，高男因此也拿刀割了兒子頸部。沒想到兩人昏迷5天，都被死神拒收。後來高男被起訴，法院審理後，認為父子兩人其情堪憫，依加工自殺罪判處有期徒刑6月，但宣告免刑。

判決指出，高男父子兩人經濟狀況不佳，高男又因車禍犯過失致死罪經法院判處徒刑7月確定，且民事部分可能須支付高額賠償金，而產生絕望輕生念頭，兒子知道後也不想獨活，兩人在去年10月20日晚間6時許，在住家一起吞老鼠藥。

隔天凌晨高男醒過來發現自己和兒子都沒死，到了晚上，高男死意甚堅，再以手果刀割頸，兒子見狀，還是要求一起走，高男幾經猶豫掙扎，終不忍獨留兒子在世孤苦無依，先持水果刀割破兒子右頸後，再以水果刀割破自己的右頸及左前頸，兩人因此陷入昏迷，直到5天候，高男竟然再度清醒，而且發現兒子也還有氣息，就打119把兒子送往醫院急救，兩人全部被救回。

事後高男被依加工自殺未遂罪起訴，法院審理時，高男坦承犯行，考量兒子因罹患罕見疾病，長期由高男獨自一人照顧，其行為有特殊的原因與環境，其情堪憫，無再課以刑責必要，因此判處他徒刑6個月，但免除其刑。

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