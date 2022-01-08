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婚宴上吃了別人送的糖　2歲女童「老鼠藥中毒」口吐白沫

▲▼婚宴上吃了別人送的一顆糖　2歲女童「老鼠藥中毒」性命垂危。（圖／翻攝微博）

▲女童目前仍在住院治療。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東聊城2歲女童小滿（化名）上月與大伯一起參加了村裡的婚宴，吃了一顆別人給的糖果，沒想到回家之後就開始抽搐、口吐白沫，緊急被送醫搶救。醫院診斷後表示，小滿是「毒鼠強」中毒，這是一款毒性很強的老鼠藥，能引起二次中毒及環境污染，早在20年前就被官方禁止使用。

根據報導，小滿去年12月9日被大伯帶去參加村裡的一場婚宴，當天，有一名老人給了小滿一顆糖果，小滿吃了以後約20分鐘，就開始感到身體不適，回家後更開始抽搐、口吐白目、臉色發青。

見小滿狀況不對，父親立刻將人送到醫院搶救，院方診斷後指出，小滿是「毒鼠強」中毒。資料顯示，「毒鼠強」因對人及哺乳動物有劇毒、能引起二次中毒及環境污染，早在2002年，就被大陸農業農村部列入禁止使用的農藥名錄。

▲▼婚宴上吃了別人送的一顆糖　2歲女童「老鼠藥中毒」性命垂危。（圖／翻攝微博）

經過20多天的多次轉院治療，小滿的暫時脫險，但未完全恢復。同時，警方也介入了此事，朝著「故意殺人案」的方向調查。

小滿的父親表示，女兒送醫之後，他在女兒的包包內發現了一個吃剩的糖果包裝紙，「我把紙交給了警方，後來他們告訴我，說這個糖有問題。」

小滿的父親指出，後來警方又找了他，給他看了婚宴現場的監視畫面，「我看見一個老頭形跡可疑，他就是住在我家附近的親叔叔，也就是女兒的叔公。」

小滿的父親還說，自己家與叔叔此前因為水管走勢問題發生過小糾紛，但他怎麼也不認為這些足以讓他對小滿投毒，「當時我們十分不敢相信，因為即便我們有矛盾，也只是一些雞毛蒜皮的小事。」

目前，該案仍在由當地警方偵辦中。

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