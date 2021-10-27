大樓水塔飄惡臭藍綠色黏稠物　監視器抓到他投放劇毒老鼠藥

▲新北地檢署外觀。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子因社區車位問題與社區主任委員產生嫌隙，竟在頂樓水塔裡投放老鼠藥，住戶察覺水質有異，經報警調查，發現水中藍綠色懸浮物有劇毒，懷疑遭下毒，管委會加裝監視器後，男子二度下毒行徑被拍下，還辯稱是肥料，新北地檢署今依妨害公眾飲水等罪嫌將他起訴。

據了解，2020年8月間，住在中和區一處住宅大樓的洪姓男子，因不滿社區楊姓主任委員增設停車位問題懷恨在心，買了老鼠藥投放到頂樓水塔內，大樓住戶察覺水質有怪味，上樓查看，赫然發現水塔裡的水面，有一層藍綠色的漂浮物，懷疑有人下毒，趕緊報警。

警方採集蒐證送驗，發現懸浮物含有老鼠藥成分；社區住戶於是在頂樓加裝監視器，並在水塔蓋上鎖；8月30日下午1時許，洪男又購買老鼠藥，用2個空寶特瓶加水分裝，跑到頂樓想要再次投毒，住戶看到監視器洪男身影，立即衝上樓阻止，洪男發現後將寶特瓶內毒水沿著女兒牆往下倒，企圖煙滅證據。

警方獲報到場，在防火巷採集洪男傾倒的藍綠色糊狀物送驗，確認有老鼠藥成分，將洪男逮捕送辦；檢警偵辦時，他辯稱8月初並沒有上頂樓，直到30日才想要惡作劇，將肥料摻水要丟進水塔，並沒有放老鼠藥，但檢方不予採信，27日依妨害公眾飲水，以及妨害公眾飲水未遂罪嫌將他起訴。另涉殺人未遂罪，檢方函詢行政院農委會農業藥物毒物試驗所後，認為投放老鼠藥的公克數，應未達可能造成明顯急性中毒致死條件。

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