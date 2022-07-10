吳思瑤看好陳時中選戰起跑較晚　「出任競選總幹事絕對全力以赴」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨主席蔡英文10日召開選對會，選對會一致同意，建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長，民進黨立委吳思瑤表示，綜觀大環境與候選人的個人因素，民進黨在台北市的選情相當有機會，雖然宣布的時間相較其他政黨還晚，但是也不必然說太晚。

民進黨主席蔡英文下午召開選對會，選對會一致同意，建議徵召林佳龍選新北市長、陳時中選台北市長，提交7月13日中執會進行徵召提名作業。

吳思瑤晚間受訪時表示，民進黨派出最強的台北市長候選人，在選情上是相當有機會的一次，過去台北市長期藍大於綠，這次因為三強鼎立的結構、有3個政黨要參選，「在大環境上對我們是機會非常好的」。

吳思瑤指出，綜觀整個大環境的客觀因素，再加上陳時中個人的主觀因素，陳時中確實相當有競爭性，所有主客觀的條件都對民進黨非常正向。

吳思瑤認為，陳時中不管是在政治能量或者政策能力，都是不可多得、首都治理方面很好的一個人選，即使未來在選舉的準備時間上可能比較短，但是民進黨的特色就是「我們一旦拍板定案，就絕對是團結的合作」，因此她認為陳時中的選情非常樂觀，同時也非常正向。

吳思瑤坦言，相較於其他政黨的陣營，民進黨宣布的時間比較晚，國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布得比較早，台北市副市長黃珊珊則是挾著行政資源在選舉，「所以不管她有沒有正式宣布什麼時候參選，她現在的工作就是在選舉」，而且是動用行政資源在選舉。

不過，吳思瑤也說，她覺得這是一個很好的時間，「也不必然說太晚，不會」，因為對於一個有治理經驗的部會首長級候選人，以陳時中的政治能量跟政策能力來說，基本上應該不會太遲，只是相較於別人可能先起跑了、民進黨現在才拍板定案，但是也會讓民進黨有更大的凝聚力。

另外，有關媒體報導，親近陳時中人士指出，陳時中有意尋覓吳思瑤擔任競選團隊總幹事，因為吳思瑤不僅與陳時中交情深厚，同時也十分熟悉台北市的選舉生態，如果找來吳思瑤擔任總幹事，可以說是如虎添翼。

對此，吳思瑤則表示，目前縣市長提名的程序還在進行，還是要等到下週三才會定案，不過如果陳時中有這樣的需求，「我不會有第二句話，任何的職務指派下來，絕對就是全力以赴」。

吳思瑤強調，這不只是一場政黨輸贏的選舉，而是民進黨對於城市未來的使命，「我們要把台北市的競爭力、這幾年的停滯，我們要把它贏回來」，所以如果有任何職務的需求，自己絕對都是全力以赴。