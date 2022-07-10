幕後／陳時中勝敗攸關「蔡英文是否成跛鴨」　蔡蘇體制延續關鍵

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨選對會10日拍板提名衛福部長陳時中出戰台北市長，正式與國民黨參選人蔣萬安、副市長黃珊珊呈現「三腳督」的局面。綠營黨內人士分析，本次台北選戰會是領導民進黨的「蔡蘇體制」能否延續的關鍵戰役；此外，他若敗選，總統蔡英文不僅會提前成為「跛鴨」（Lame duck），英系實力也將重挫，進而影響2024黨內共主的角力戰，原本力拱前副總統陳建仁的力道，恐難撼動現任副總統賴清德。

民進黨內人士分析，在陳時中確定出戰台北市長之後，台北的選戰勢必聚焦在「防疫工作」上，因此由誰來接任衛福部長，以及中央疫情指揮中心在疫情持續趨緩之下，未來會轉變為何種角色，或是如何退場，都會成為討論焦點。

據了解，在時程規劃上，陳時中預計在民進黨中執會（7月13日）確定通過提名後，就會向蘇貞昌提出辭呈，接下來就進行交接工作；而行政院方面，也會正式啟動徵詢衛福部長、中央流行疫情中心指揮官的人選。

在衛福部長的接任人選方面，黨內人士評估，除了份量、能力的考量外，特別要確定「穩健」、「熟悉業務」的要件。他指出，因此先前才會傳出衛福部次長薛瑞元是呼聲較高的人選，關鍵在於他過去這段時間與陳時中緊密合作，被認為是最能承接相關業務的人選，符合穩健、熟稔業務兩要件；另外，在「醫界」很有影響力的英系立委邱泰源，也當然被視為可能人選。

至於接下來台北市長選戰，綠營人士指出，要關注「棄保效應」的影響，蔣萬安、黃珊珊本質都是「藍營」，因此先前才會多有北市選戰出現「藍白合」的討論，至於所謂「綠白合」的傳言，應純屬刻意模糊焦點的放話，在柯文哲與綠營關係決裂後，民進黨支持者是很難接受「綠白合」的可能性。

綠營人士表示，民進黨在北市選戰，必須妥當拿捏蔣、黃二人選情，避免失衡而導致棄保；而前台北市長郝龍斌其實也已示警，黃珊珊如果得票率來到20％以上，那麼蔣萬安就有危險，而陳時中就會有機會。另一方面，陳時中勢必要全力催出綠營在台北的基本盤，才能維持住最佳優勢。

若從全國選戰視角來看，綠營人士表示，陳時中參選台北市另一個任務與角色，無非是「全國火車頭」，透過其全國超過六成的支持度，盡量發揮外溢效應；因此，本次台北選戰會是兼任黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，所謂領導民進黨的「蔡蘇體制」，能否繼續維持的關鍵戰役；此外，若敗選，蔡英文不僅會提前成為「跛鴨」（Lame duck），英系在黨內的實力也將受到重挫。

黨內人士分析，現在的民進黨相較於2018年的民進黨，其實有相當程度的不同，根據台灣民意基金會的民調資料，「蔡蘇體制」領軍的民進黨，在今年6月21日，支持度是32.6%，而國民黨是17.9%；對照2018年，那一年的11月13日，民進黨支持度僅24.2%，而國民黨有33.9%。言下之意，2018年的民進黨施政滿意度不高，且政黨支持度輸給國民黨，但現在「蔡蘇體制」的滿意與支持度幾乎翻了將近一倍。

不過，綠營人士進一步分析，倘若陳時中最後真的扛不住北市選戰，這也勢必影響「英系」在黨內的實力，連帶攸關「後小英時代」，派系力拱陳建仁成為黨內共主的力道，以及是否能夠撼動被視為黨內下一位接班人的賴清德，會是觀察重點。

▼衛福部長陳時中確定參選台北市長。（圖／記者李毓康攝）

