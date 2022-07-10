參選台北市長！陳時中喊責任我扛　徐巧芯再掀3+11：這是哪們子扛法？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會10日拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中，陳時中也表態「責任來，我就扛」，對此，北市議員徐巧芯表示，可是當時3+11說了「我負責」以後到現在什麼責任都沒負，就烙跑去選舉，「這是哪門子的扛法？」

對於被民進黨選對會徵召參選台北市長，陳時中表示，感謝蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，我責無旁貸，盡力承擔。台北是我的家，我生在這裡、長在這裡，也住在這裡，我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久，「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

徐巧芯表示，陳時中要參選台北市長，並且說「責任來，我就扛」。可是當時3+11說了「我負責」以後到現在什麼責任都沒負，就烙跑去選舉，「這是哪門子的扛法？」

徐巧芯批評，台灣防疫排名從第一名變成倒數第二名，然而台灣的防疫在全世界排越後面，陳時中的參選態度卻越強烈。2017年時的陳時中說要衛福部長的位子他要「帶著榮譽下台」，然而2022年的今天，台灣防疫相較世界從領先變成吃鍋貼，他卻選擇烙跑去選舉，完全不顧防疫，「早已忘記自己的承諾與初心。這是最不負責任的態度，Duck不必！」