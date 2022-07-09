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2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」　跨界時尚藝術饗宴超吸睛

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」 跨界時尚藝術饗宴超吸睛。（圖／新北市文化局提供）

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，跨界時尚藝術饗宴超吸睛。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

2022礦山藝術季8月6日將在水湳洞推出「鎏金時尚夜」，特別邀請國際知名設計師潘怡良擔任藝術總監，攜手新銳設計師郭瑋、吳日云、At.冶器金屬物件工作室王意婷、王安琪、臺北城市科技大學妝管系師生團隊、伊林與凱渥超模開啟一場時尚藝術展演；此外，更請來優人神鼓、華語樂壇實力派歌手趙傳、鬼才編舞家李冀禹領軍的金田創藝、新象劇團等，帶來吸睛全場的跨界藝術饗宴。

文化局指出，針織女王潘怡良首次將礦山地景概念轉化為時尚服飾，以水湳洞選煉廠層疊的形象以及水金九山城夜裡的靜謐與美麗做為發想，保留東西方文化之新意思維，運用針織手法，將時光的斑駁及歲月的底蘊重組，在布料及織紋技術運用上，將礦山色彩學金、銀、黑、銅色融入其中，呈現萬物各得其和以生，衣以載道，協和萬邦的意象。

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」 跨界時尚藝術饗宴超吸睛。（圖／新北市文化局提供）

▲礦山藝術季推出「鎏金時尚夜」，特別邀請國際知名設計師潘怡良擔任藝術總監。（圖／新北市文化局提供）

文化局表示，此次攜手新銳設計師郭瑋INF、吳日云AUSTIN.W、輔仁大學織品服裝學院共設計40套時尚服飾，設計師郭瑋運用柔軟打造剛毅，以服裝結構與版型打造出布料的空間感，輪廓上服裝層層相疊、互相交錯隆起，象徵十三層遺址的結構感；以時裝訴說豐厚生命樣貌的設計師吳日云此次帶來「無聲的存在」系列，以甲蟲洋裝、石墨灰、大理石與曇花等品牌經典設計元素，為作品注入豐沛的生命力。

此外，時裝展演特別與At.冶器金屬物件工作室王意婷、王安琪合作，以金工妝點服飾，並由伊林、凱渥的超模共同展現時裝之美，以及鄭俊賢老師所帶領的臺北城市科技大學妝管系師生團隊設計風尚妝髮造型，共同跨界完成這史無前例的展演大秀。

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」 跨界時尚藝術饗宴超吸睛。（圖／新北市文化局提供）

▲「鎏金時尚夜」邀請長年以礦山為基地的優人神鼓。（圖／優人神鼓提供）

文化局表示，「鎏金時尚夜」以水湳洞選煉廠文化遺址為景，打造兩面開闊的舞台，讓山海與歷史共構本次展演。邀請長年以礦山為基地的優人神鼓，演出新作「陽歌行」，傍水而演的「陽歌行」表達優人始終合一，祈願光明海島守護家園，將大自然的美麗浩瀚融入演出。

此外，精采節目還包括傳統雜耍融入新意的新象劇團，以及鬼才編舞家李冀禹所帶領的金田創藝，更找來密集籌辦演唱會的趙傳壓軸演出。趙傳以渾厚、高亢的嗓音唱出礦山的雋永與燦爛，在歌曲中帶出「傳承」的理念。

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」 跨界時尚藝術饗宴超吸睛。（圖／新北市文化局提供）

▲趙傳獻聲唱出礦山的雋永與燦爛。（圖／新北市文化局提供）

文化局長龔雅雯表示，礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間開演，為鼓勵民眾深度探索水金九地區的優美壯闊，活動期間入住合作民宿可享9折優惠，歡迎市民朋友規劃兩天一夜深度旅遊，親眼感受鬼斧神工的海蝕洞、陰陽海、金瓜石地景藝術，親至水湳洞欣賞絕無僅有的「鎏金時尚夜」、參觀新北市立黃金博物館。更多活動詳情及指定民宿請上「礦山藝術季」官網查詢。

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