台中人夫約外籍女同事「國際外交」！慶生嗨喊：脫衣當我生日禮物

▲郭男出軌越籍女同事，還要求「生日脫衣服給我看」。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名郭姓人夫與公司的范姓越籍女同事發生婚外情，第一次被抓包後，向妻子承諾會斷絕往來，沒想到後來又與范女互傳鹹濕對話，甚至還拍下性愛畫面，要求「生日脫衣服給我看」。台中地院審理後，判郭男應賠戎姓妻子35萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，戎姓人妻是大陸人，2018年5月與郭男在大陸結婚、2019年來台辦理結婚登記。不過，戎妻發現，丈夫分別在婚前、婚後與公司的范姓越籍女同事發生性關係，還拍下性愛影片，互傳「然後今天就被我弄射了」、「很開心」、「要謝謝你」等話語，氣得逼問丈夫實情。

郭姓男子被妻子抓包偷吃，承諾與范姓越籍女同事斷絕往來，並賠償妻子50萬元，同時簽下承諾合約，不再做出任何傷害妻子的事情。

▲郭姓人夫已被妻子抓包一次，當時賠了50萬元，承諾不再往來，沒想到再度偷吃被抓到。（示意圖／CFP）



沒想到，郭男不久後又與范女舊情復燃，不但互稱「寶貝」，還談論結婚的事宜，郭男還問「妳胸部是不是越變越大」、「妳穿那條褲子，妳腿會張開開嗎」、「我生日妳要送我什麼」、「那妳脫衣服給我看吶」等話語，讓戎姓人妻氣炸，一狀告上法院，求償500萬元。

對此，郭男抗辯稱，他與妻子2018年至2019年間，有將近一年的時間沒有見面，妻子沒有履行同居義務，他才與公司同事產生感情、進而發生關係，後來也有支付50萬元給妻子，並簽下承諾書。同時，郭男還主張，妻子潛入他的電腦盜取性愛影片、以及行車紀錄器的檔案，屬於違法行為，不該具有證據效力。

台中地院審理後認為，郭男第一次被抓包偷吃，簽下了承諾書，也保證不再與范女往來，戎女也沒有要求離婚，可見雙方有積極修補婚姻關係的共識。

不過，郭男簽下承諾書，卻又與范女往來、發生性關係，甚至喊「寶貝」，還談論結婚、買戒指的事宜，更要求范女脫衣替他慶生，逾越一般男女正常往來的分際。法官考量雙方的社經地位、學歷及侵害程度後，判郭男應賠戎女35萬元，全案可上訴。

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