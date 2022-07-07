正妹「捐腎救男友」竟被劈腿狠甩　網怒炸：把腎討回來

▲科琳（Colleen Le）捐腎給男友，卻慘遭劈腿。（圖／翻攝TikTok@colleeeniie）

記者吳美依／綜合報導

美國網紅科琳（Colleen Le）曾經自願捐腎給男友，只為了讓對方擁有重生機會，未料卻慘遭劈腿狠甩。她把這段故事分享至TikTok，讓許多網友氣炸了，紛紛留言要求原po「把腎討回來！」

科琳表示，此事發生在2016年，她和那任男友交往大約1年，而對方罹患慢性腎臟病，需要器官移植手術。男友的手術非常成功，但在7個月後，他謊稱要去拉斯維加斯參加一場單身派對，後來才承認偷吃。

科琳當時選擇原諒對方，不久後卻還是被封鎖了。她表示，自己完全不後悔，如今也已經放下了，可以笑看這一段痛苦往事。

網友們紛紛安慰或者打抱不平，「妳有一顆最善良的心，而他卻不明白。這是他的損失。」、「我很好奇，他是不是不知道捐腎的嚴重性？」、「我很遺憾，這真是太糟了。」不少人坦言，他們永遠不可能捐贈器官給另一半。

另一些人認為，前男友應該在分手後歸還腎臟，「如果是我，我肯定會把腎臟討回來，不是在開玩笑的」，甚至批評男方是「腎臟騙子」。一名網友分享，他的母親也曾捐腎給父親，後來2人還是離婚了。