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自稱「骨科子瑜」偷吃專業戶！護理師撩爆人夫：我賞鳥協會

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲已婚彭姓護理師外遇人夫，自稱「專業偷吃的小三」，正宮發現後求償20萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名人妻控告已婚彭姓護理師與幫她做房屋工程的老公大談婚外情，不僅以「骨科子瑜」、「小三」自稱，還囂張說「我專業偷吃」、「賞鳥協會會員」，大膽稱老公為「客兄」，而老公也寵溺叫她「愛妃」，2人還到台南親密出遊約會，人妻發現後氣炸對彭女求償20萬元，高雄地院審後判賠10萬元，可上訴。

人妻主張，她與老公共同經營室內裝修公司，因為幫彭姓護理師位於高雄的娘家進行工程，老公因而與彭女結識，怎料2人私底下卻打得火熱，彭女以「骨科子瑜」、「彭大海」等暱稱，而老公則回以「愛妃」互傳情話。

人妻表示，彭女自己也是有夫之婦，她卻在與老公的調情對話中自詡為「專業偷吃」、「我說我有客兄專門做日照廁所的」，還為自己叫屈「當小三當到虧錢」、「我是賞鳥協會會員之一」，2人一搭一唱彷彿熱戀中，老公也寵愛的回「跟愛妃在一起完全沒有壓力且聊天很舒服」，還嗔怨「今天沒親夠」。

人妻發現2人濃情密意、又牽手接吻後，老公還曾承諾會與彭女斷絕關係，但才過半個月又被發現2人到台南旅遊，人妻與友人跟蹤拍下照片存證，怒對彭女提告求償20萬元。

彭女辯稱因娘家給男子進行裝修工程，她感受到男子的追求之意，但因工程尚未結束、她擔心嚴正拒絕他的話會影響施工品質與進度，才假意配合口頭上被吃豆腐，無其他逾矩行為。

彭女解釋，一同外出係因拿節慶禮盒、感謝工程辛勞之意；而稱呼「愛妃」一詞，是因為男子認為她愛殺價，取自台語「愛灰」諧音；「賞鳥協會」則是因為她在醫院工作，必須支援泌尿科插管工作，故以此自嘲；而「當小三虧錢」是敷衍拒絕男子要她買衣服送他，一切都是應付男子追求的「嘴砲、講幹話」之語，強調沒有超越男女份際的舉止。

法院認為，光就彭女與男子的對話內容「在你身邊我真的覺得自己是女人的感覺」，「別怕愛妃，我會一直都在」、「被愛妃親到，哈哈」、「我不會覺得妳讓我有負擔」，又互傳各種愛心親吻貼圖，已超乎普通朋友的社交行為，若是假意配合、根本不需主動講到「我超怕你以後都不想理我」等過多言詞，且男子也證稱與彭女交往，承認有多次親吻、牽手。

高雄地院檢視對話、人妻拍下的照片，認定2人獨處時有親密舉動，彭女明知男子有配偶還故意與之交往，損害配偶權明確，認為賠償10萬元較合理，全案仍可上訴。

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