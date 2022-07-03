人夫偷吃國小女老師！分手後變「法院認證工具人」　妻氣炸提告

▲台北一人妻發現結婚三十年的丈夫，竟和國小女老師搞婚外情，分手後還持續當對方的工具人噓寒問暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人妻結婚30年，去年發現丈夫阿和(化名)和小學女老師搞婚外情，小三還懷孕墮胎，憤而提告。小三雖辯稱只是將阿和「視為父兄」純聊天，但經法院審理，2人至少發生10幾次性行為，且分手後阿和持續給零用錢、關懷，如同坊間所稱「工具人」，2人關係踰越交友分際，判小三應賠償60萬元。

判決書指出，人妻和丈夫阿和育有3名子女，2016年因子女就學及就業關係，夫妻倆經常分居。去年11月人妻突然接到丈夫在台北駕駛汽車超速的罰單，發現阿和當天沒有如常在桃園上班，起了疑心，而後查看阿和手機，竟發現他經常與小三出遊，2人之間還有「愛你、想妳」等訊息。

經人妻詢問，阿和坦承外遇，稱小三也是有家室的人，2人經常在龍潭、中壢汽車旅館，以及小三在台北信義區的住處幽會，每次見面幾乎都會上床，2018年7月小三還懷上阿和的孩子，墮胎後因此裝了避孕器，人妻聽完憤而提告，求償150萬元。

全案審理時，小三辯稱，她和阿和於2017年在網路上認識，阿和雖有追求她，但2人一直保持普通的朋友關係，更沒有性行為。她把阿和「視為父兄」，稱「他對我沒有很有殺傷力」，她只是把事情想得很單純，且一直都有跟他劃清界線。

不過法官檢視2人手機訊息，發現小三曾傳給阿和：「我只是你的妹妹或性伴侶」、「我不會『再』跟你發生任何的性關係」、「你站在我的立場下，我是你女兒，你會希望他找個已婚的男人嗎？」、「我真的會交男朋友，所以你的心態真的要調適」，阿和也質問小三為何還沒離婚就另交男友，2人數度因小三疑似另結新歡而發生爭執。

法院認為，小三明知阿和已婚，從2018年7月到去年5月，至少和他發生10幾次性行為，從去年6月25日後到被人妻發現為止，小三表面上向阿和稱「保持距離、劃清界線」，實際上利用阿和餘情未了，藉「視為父兄」、「只當朋友」等說詞，以撒嬌、曖昧的方式，持續向阿和索要財物和關懷，即坊間所稱「工具人」，2人已逾越一般友人合理交往分際，考量雙方經濟等一切情狀，判小三應賠償60萬元。