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送兒去幼兒園見「女同學長得像老公」！人妻追真相　揪出超綠關係

▲幼兒園娃娃車。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO送孩去上學，發現驚人秘密。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是忠實誠信，一名人妻表示，某天送兒子去幼兒園，意外發現老公小三的女兒竟然也讀同一間幼兒園，她仔細一看，小三的女兒居然跟老公長得很像，她回家質問老公，對方不僅逃避問題，還罵她神經病，甚至還將懷孕6個月的她堆倒在地，「這一切都是在騙我，騙了我5年」。

人妻在「爆料公社APP-匿名公社」發文，以前兒子都是坐娃娃車去幼兒園，最近因為疫情關係，改成家長親自接送，某天她送兒子去上學，意外撞見老公的小三，「原來小三的女兒跟我兒子是同間幼稚園」，5年前女方承諾會搬走，並且不會再出現，「5年過去了她居然還住在跟我同個鎮，還生了一個女兒」。

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最讓她震驚的是，小三的女兒居然與老公有幾分神似，她回家質問老公，怎料對方不斷閃避話題，「我問他孩子是不是他的他沒回，我問他是不是還偷偷有聯絡，他不回我還罵我神經病」。原PO氣哭老公也不安慰，甚至還把她推倒，「完全不顧我懷孕6個多月，我心一下子就寒了，原來這一切都是在騙我，騙了我5年，一想到他們一直都有偷偷來往，我就要崩潰了。」

貼文一出掀起討論，「這個老公也真厲害，竟然可以瞞五年妳都沒發現」、「我覺得小孩是他的機率很高，再者，即使他們沒有怎樣，動手推你，這種人就不要了」、「只要不離婚，小三就無法上位」、「這不是就是上天安排，要妳兒子去拔小三女兒頭髮，方便讓妳拿去驗嗎」、「趕快收集證據比較實在」、「或許是因為有了孩子才斷不了？」

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