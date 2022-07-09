公開87次視察市場紀錄　黃珊珊：每案追蹤列管、非選舉拜票

▲黃珊珊視察福德市場。（圖／黃珊珊辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊近來視察市場、攤販頻率增加，還有大批公務員陪同，引來議員質疑拿行政資源打選戰；為此，黃珊珊8日晚間在臉書公布視察市場87次的紀錄。黃珊珊9日受訪表示，大家對她的行程有所質疑，去看內容就知道，每一次都有後續的追蹤事項，不是去選舉拜票的。

黃珊珊說，大家對她的行程有所質疑，質疑她去看市場87次到底是在做什麼？可以看得出來，每一次都有後續的追蹤事項，不是去選舉拜票的，這件事情如果大家對她有所質疑，去看內容就知道了。

黃珊珊表示，這些內容其實議員都有，只是算數字沒有講內容，因此她就把內容全部公開，「公開透明是最好的方法，我今天來是第88次」。

另外，過去黃珊珊也被質疑有視察行程未公開，但卻常見民眾黨候選人陪同，有獨厚特定政黨疑慮。9日前往信義區的福德街市場視察，不只民眾黨議員參選人楊寶楨到場，民進黨議員參選人張文潔也現身。

對此，黃珊珊說，今天行程公開，菜市場誰都可以來，希望外界不要再做文章。黃也說，希望各界來關心福德街市場，有30幾年歷史，以前生意非常好，只是有一點老舊，未來會將這邊納入市府的推攤販精進計畫。

黃珊珊說，整個攤販精進計畫預計要花2年時間，希望攤販精進計畫能跟他們做說明，從現在開始，2年內把這邊納管，了解攤商、做促銷、補助。