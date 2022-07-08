致謝安倍晉三挺台　柯文哲嘆台灣痛失老友：台日關係很大的損失

記者陳家祥／台北報導

日本前首相安倍晉三8日上午在街頭演說時，竟遭兇嫌開槍，胸頸中彈，經搶救後不幸於下午傷重不治，享壽67歲。對此，台北市長柯文哲說，安倍首相一直以來都是台灣的朋友，在國際上相當支持台灣，「這是台日關係一個很大的損失」。

柯文哲8日傍晚出席2022台北電影節國際新導演競賽頒獎典禮暨台北電影獎入圍酒會時表示，安倍首相一直以來都是台灣的朋友，在國際上相當支持台灣，我也認為這是台日關係一個很大的損失；不過台日關係一向友好穩定，我也認為就算安倍首相走了，台日關係不會有什麼太大影響。

柯文哲也說，我們還是譴責暴力，有問題、有不同意見，應該有比較文明的解決方法，還是要譴責。

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



稍早柯文哲在臉書表示，相信今天，所有信仰和平與民主的人們不分國籍、立場，都同感遺憾不捨，「我要再一次譴責暴力，民主社會應該理性溝通，而非以傷害他人的方式宣洩不滿」。

柯文哲說，安倍前首相是極有遠見的政治家，更被譽為日本史上最友台首相，他多次為台灣在國際發聲，是深化台日關係的重要推手。他很重感情，曾公開感謝台灣在 #311大地震時給予日本的協助，對於新冠疫情爆發後，台灣贈送日本口罩的善舉，安倍也數度公開致謝，他曾說過，「台灣對日本來說，是重要的老朋友。」而今天，台灣也痛失一位重要老友。

柯文哲說，他在2019年訪日時獲贈一瓷盤，上面題有安倍前首相之墨寶「不動心」三字，至今仍保存在我的辦公室裡，我想這三字是在提醒所有領袖，要定心不動，在困境中心存善念、盡力而為。謝謝安倍首相一直以來為台日建立友好情誼的付出，謝謝你，願您安息。

▼柯文哲悼安倍晉三，感念最友台日相曾贈墨寶「不動心」。（圖／翻攝柯文哲臉書）