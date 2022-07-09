台市童軍大露營展開　蔡炳坤代柯文哲出席沉痛緬懷安倍晉三

▲台北市第10次童軍大露營，8日在士林高商、陽明高中及泰北高中揭開為期六天的活動序幕。（圖／童軍大露營主辦單位提供）



政治中心／台北報導

台北市第10次童軍大露營，8日在士林高商、陽明高中及泰北高中揭開為期六天的活動序幕，參加人數因疫情雖然較往年減少，但台北市副市長蔡炳坤仍到場支持。他也在致詞時，以沉痛的心情緬懷對於台灣非常友善的前日本首相安倍晉三所發生的意外，並為其家人祈福。

蔡炳坤與教育局局長曾燦金局長8日晚間共同主持台北市第10次童軍大露營，蔡炳坤在開幕式時表示，由於市長柯文哲因公無法前來，因此由他代表，同時也以沉痛的心情緬懷對於台灣非常友善的前日本首相安倍晉三所發生的意外，並為其家人祈福。

此外，蔡炳坤也提到，他在擔任建中校長時曾參與過台北市第8次童軍大露營，因此他勉勵在場所有童軍伙伴，雖然現在疫情肆虐，但童軍服務的精神與行動會常在於童軍伙伴心中，隨時回饋社會。

曾燦金則表示，童軍運動透過戶外生活體驗，促進青少年的健全成長，符合教育局期待的優質教育普及、創新、國際、全人。他期許這次參加大露營的所有青少年，能藉由這次機會彼此觀摩，在活動中成長，也趁這難得機會結交朋友。

▼台北市第10次童軍大露營，8日在士林高商、陽明高中及泰北高中揭開為期六天的活動序幕。（圖／童軍大露營主辦單位提供）

