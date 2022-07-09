讚安倍「最友台日首」當之無愧　宋楚瑜：新年都收到他的親簽賀卡

▲宋楚瑜收到安倍晉三的親簽賀卡。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，享壽67歲，親民黨主席宋楚瑜表達震驚與悼慟。宋楚瑜說，他連兩年在APEC領袖會議上，與安倍晉三有深入且誠摯地交換意見，此後每逢新年，他都會收到安倍與其夫人安倍昭惠的毛筆親簽賀卡；對於安倍被稱「最友台的日本首相」，宋認為當之無愧。另外安倍晉三家族「一門三相」，宋楚瑜也透露三位前首相他都見過。

針對安倍晉三遭槍擊不幸離世，宋楚瑜表示，「對這位相交多年的政壇益友，我感到十分震驚與悼慟。對於日本在選舉過程中發生如此重大的惡劣暴力行徑，同為民主國家的一份子，我們都應對此嚴厲譴責」。

宋楚瑜說，猶記安倍晉三第一次擔任首相時，是二次戰後以來日本最年輕的內閣總理大臣，雖因健康緣故短暫休息，但在其二度擔任首相時，提出世人矚目的「三支箭」經濟政策，有效振興日本疲弱經濟，獲得廣大民意支持，最終成為連續任期最長的日本首相，其對日本國家之貢獻，自不待言。

宋楚瑜又說，尤其安倍晉三一向友台的立場與主張及對台灣安全的關心，甚至公開表達「台灣有事就是日本有事」，更被稱之「最友台的日本首相」，當之無愧。

由於安倍晉三來自日本政治明們，外公是有「昭和妖怪」之稱的前日相岸信介，外叔公則是前日相佐藤榮作。宋楚瑜透露，他與安倍晉三結緣甚早，早年在追隨前總統蔣經國時，有幸接待其岸信介以及佐藤榮作；後來他也與安倍連續兩年在APEC領袖會議上，當面深入且誠摯地交換意見，「嗣後，每逢新年，我都會收到安倍前首相與夫人昭惠女士以毛筆親簽的賀卡祝福，這份情誼讓我很是感動」。

▲宋楚瑜與岸信介握手。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）

宋楚瑜說，今天發生這樣令人震撼的不幸消息，他透過管道特向安倍的夫人表達悼念及慰問之意，尤其他女兒宋鎮邁在參與APEC會議期間，也與安倍昭惠有深入的互動交流，女兒也請他代為向安倍昭惠一併表達節哀珍重之意。

宋楚瑜表示，「哲人已遠去，典型在夙昔」，願安倍晉三為國為民、夙夜不怠的身影，永留世人心中。

▼宋楚瑜與安倍晉三會面。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）