擊殺安倍嫌犯公開槍枝來源！鄰居每晚聽到這聲音：回想起來超可怕

▲襲擊安倍晉三的山上徹夜，作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日中槍不治，警方隨後逮捕了嫌犯山上徹也，並表示嫌犯使用的是一把自製槍。山上徹也在調查中承認，他在網上查到槍枝的製作方法後，便買來零件與火藥，製作手槍對付安倍，而其鄰居接受採訪時也表示，他們最近經常聽到山上徹也家傳來巨響，想必是嫌犯製槍時所發出的噪音。

綜合外媒報導，奈良警方8日在安倍晉三中槍後，立刻在現場逮捕了41歲的嫌犯山上徹也，並尋獲用來攻擊安倍的自製手槍。儘管此前有專家懷疑，嫌犯使用的槍械可能是3D列印所製，不過警方表示，這把自製槍長約43公分，從現場畫面可見，它應是用膠帶、鐵管、木頭和電池等物品臨時拼湊而成。

後來，山上徹也在接受調查時承認，他在網上查到槍支的製作方法後，買來了零件與火藥，並弄到空彈殼，製作出手槍與子彈，攻擊安倍晉三。他表示，他是因為母親迷信某個宗教團體，經常高額捐款，導致家中經濟陷入困境，而相關團體又疑似與安倍晉三有關，因此他才將恨意轉嫁到安倍身上，想要開槍打死安倍。

《每日新聞》記者在採訪了山上徹也的鄰居後，得知原來鄰居近來每晚都會聽到山上徹也房間傳來砰砰砰的聲音，鄰居還表示，山上徹夜家中發出的聲音，音量大到他以為正在施工，但如今回想起來，這些噪音可能是山上徹也正在製作自製手槍的聲音，讓鄰居頓覺十分可怕。

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