AED也救不回來！　安倍槍擊「跪地搶救」醫生曝：心跳早已停止

▲當時就在現場替安倍進行急救的醫生表示，現場能做的緊急處置有限。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，搶救後仍因失血過多身亡。當時就在現場替安倍進行急救的醫生表示，安倍的背後全部都是血，臉色非常蒼白，而AED也因沒有脈搏而毫無反應，「他當時已經沒有呼吸，心跳也停止跳動了。」他也坦言，安倍傷得太重，現場能做的緊急處置相當有限。

根據《產經新聞》報導，安倍晉三8日在奈良進行演說時遭槍擊，事發現場附近診所擔任院長的中岡伸悟表示，他接在診所內接到通知說安倍首相中槍了，儘管難以置信，還是立刻帶著護理師一起跑出診所。結果他在尖叫和哭泣聲中，看到安倍仰躺在地，白襯衫上還沾著鮮血。

中岡說，從正面來看出血量並不多，但如果是槍傷的話，傷口一定很深，當他靠近安倍就立刻發現不對勁，「他的臉色蒼白，連內眼瞼都發白，一看就知道是貧血的狀態，接著才發現背後和路面上都是血跡。」

為了讓血液流回心臟，中岡請相關人員將他的雙腿抬高，並持續跟護理師一起替安倍進行心臟按摩，但是安倍的呼吸已經停止，也無法確認脈搏，中岡只能立刻大喊叫救護車，並一邊祈禱、一邊拿起AED（自動體外心臟電擊去顫器），可是沒有故障的AED卻一點反應都沒有。中岡說，「AED只能在心臟稍微跳動、脈搏正常的情況下使用。」這代表當時安倍的心臟早已停止跳動。

中岡表示，他在急救人員抵達後才離開現場，後來得知安倍仍不治身亡後，因為曾親眼目睹嚴重病情，所以不感到驚訝，可是心中卻充滿遺憾。他緊咬著嘴唇說，「現場能做的事真的有限。」