安倍晉三家族「一門三首相」　皆對台友好！外公曾躲過刺殺

▲安倍晉三遭槍擊身亡。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，引起全球震怒。今年67歲的安倍晉三出身政治世家，全家族出過3位首相，其中外公岸信介在擔任首相期間也曾遇過刺殺，幸好當時有躲過一劫。

▲日本前首相安倍晉三坐在父親安倍晉太郎腿上，身旁是母親安倍洋子與哥哥安倍寬信。（圖／CFP）

安倍晉三祖父安倍寬、父親安倍晉太郎都曾經擔任眾議員，並相繼出任日本農林水產大臣、內閣官房長官、通產商業大臣、外務大臣和自民黨幹事長等要職，為日本70、80年代最重要的政治家之一。

▲戴著帽子的安倍晉三牽著外公岸信介，和父親安倍晉太郎、哥哥安倍寬信、母親安倍洋子走在一起。（圖／CFP）

不過安倍晉三的外公岸信介、外叔公佐藤榮作則都曾經擔任過日本首相，加上安倍為日本史上在職最久的首相，讓其家族成為日本政治史上「一門三首相」的特例，而且對台灣的政策都是相當友好。

▲李登輝基金會8日表示，前總統李登輝與日本前首相安倍晉三私交甚篤。（圖／李登輝基金會提供）

岸信介在擔任首相期間就曾經訪問台灣，是首位訪台的日本首相，佐藤榮作也在1967年訪台，也是最後一位在位期間訪台的日本首相。安倍晉三雖然沒於在位期間訪台，不過他曾在2010年、2011年兩度來訪。