陳致中籲台灣應為安倍晉三降半旗　「悼念我們最好的盟友」

▲日本已故前首相安倍晉三。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相安倍晉三8日中彈身亡，享壽67歲，震撼國際，美國、印度等已宣布降半旗哀悼。安倍生前挺台事蹟繁多，受到不少台灣人支持，更被封為「最友台日相」，民進黨高雄市議員陳致中認為，台灣應該也降半旗，「悼念我們最好的盟友」。

日本7/10將舉行參議院選舉，安倍晉三8日上午11時半許在奈良市替參議院議員候選人助選時，遭41歲男性兇嫌山上徹也開槍擊中左胸、右頸，血流不止，起初安倍的意識還有反應，但後來呈現心肺停止狀態。在槍響十分鐘後，醫療直升機緊急載安倍到奈良縣立醫科大學附屬醫院搶救，現任首相岸田文雄知情後取消行程返回東京，並透露安倍傷況不樂觀。不幸的是，院方下午宣告安倍晉三搶救不治。

安倍晉三不治消息震撼國際，多國領袖紛紛哀悼。總統府轉述總統蔡英文聞訊後，至感痛心遺憾，認為台灣失去了一位重要摯友，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。美國總統拜登表達震驚與憤怒，並下令全美降半旗至10日。印度總理莫迪則宣布9日全國哀悼一天、降半旗，對安倍表達「最深的敬意」。

安倍晉三生前多次挺台，包括2018年花蓮大地震，他親筆書寫「台灣加油」、當台灣鳳梨遭中國片面宣布進口後，透過社群媒體推銷台灣鳳梨、積極推動捐贈台灣AZ疫苗、面對共機繞台，曾說「台灣有事，就是日本有事」等，受到不少台灣人支持。

陳致中9日早上在臉書表示，「美國、印度、國際奧會宣佈降半旗致哀前日相安倍晉三。台灣應該如是做，悼念我們最好的盟友。」