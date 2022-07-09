安倍中彈亡！日退役警怒轟「奈良警察是外行？」　揭2致命維安漏洞

▲ 安倍晉三8日中槍送醫，搶救不治。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日於奈良市遇刺，失血過多不治。現場影片曝光後就有眾多網友指責維安過於鬆散，日本退役警察也出面質疑，「奈良警察是素人（外行）嗎？」認為不該讓安倍在360度開放的地點演說，且若警方在嫌犯開第一槍後就做出反應，就能阻止悲劇發生。

安倍8日在街頭發表演說中， 41歲男子山上徹也從背後埋伏，在距離他僅3公尺的位置連開2槍。一名退役警察接受日媒Flash訪問時說明，通常大臣等級的人物進行街頭演說時至少須有1名警視廳特警（SP），加上當地都道府縣警力，合計應有4人以上。

他指出，安倍8日演說地點是大和西大寺站前十字路口，是個360度開放的場合，認為奈良縣警方首先錯在根本不該讓安倍在這樣的地點發表演說，因為維安很難涵蓋360度，且從影片看來，安倍背後根本毫無防護，應該選在空間較小的場所，例如車站大樓。

他也指責，若維安人員在第一槍後迅速作出反應，就可阻止第二槍，「SP完全沒能應對突如其來的槍響，這是個大問題」，因為SP身上配有一塊金屬板，應該當成盾牌，擋在安倍和山上之間，「挺身保護重要人物是SP的工作，雖然不能立刻用槍還擊，但應該可以保護」，認為應該追究奈良縣警方及警視廳SP的責任。

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