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安倍「寵妻」無極限！風光迎娶森永千金　結婚35年無兒女卻超恩愛

▲▼日本前首相安倍晉三與妻子安倍昭惠。（圖／CFP）

▲日本前首相安倍晉三與妻子安倍昭惠於1987年結婚。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日遭槍擊身亡，享壽67歲。他與出身「森永企業千金」的太太安倍昭惠結婚35年，多次公開表現出「寵妻」之舉，雖然2人膝下無子，卻始終恩愛如昔，不僅每次出席活動都很甜蜜，也經常分享熱戀日常。

▲▼安倍昭惠經常在社群媒體上分享夫妻日常。（圖／翻攝Instagram@akieabe）

▲安倍夫妻膝下無子，但是感情非常好。（圖／翻攝Instagram@akieabe）

據悉，夫妻倆在他人介紹下相識，首次見面時，安倍昭惠對於這位比自己年長7歲、個性沉悶的男人沒什麼好感，反而是安倍晉三「一見鍾情」，立刻展開猛烈追求攻勢，2人相戀3年後，於1987年互許終身。

雖然夫妻倆沒有兒女，但飼養一隻名叫「羅伊」的狗狗，儘管已是老夫老妻，60歲的安倍昭惠仍會親暱稱呼丈夫「小晉」，安倍晉三也曾在臉書分享，「家庭幸福的秘訣，就是向妻子投降！」

▲安倍昭惠分享丈夫與狗狗「羅伊」玩耍的模樣。

安倍昭惠接受《文藝春秋》採訪時，曾透露2人首次約會的情況。她回憶，丈夫當天穿了一件不符年紀的名牌襯衫，似乎想要塑造成熟穩重的形象，但看起來卻一點也不酷。

安倍昭惠也說，「小晉」看似嚴肅，卻有不為人知的一面，比方超愛吃一款名叫PuPu的冰棒，會點著精油蠟燭入浴，在成為首相以前，最喜歡和她一起外帶路邊攤的烤雞肉串，去看恐怖電影，有時還會從暗處跳出來嚇她。

▲▼安倍昭惠經常在社群媒體上分享夫妻日常。（圖／翻攝Instagram@akieabe）

▲▼安倍昭惠經常在社群媒體上分享夫妻日常。（圖／翻攝Instagram@akieabe）

▲安倍昭惠經常在社群媒體上「出賣」丈夫。（圖／翻攝Instagram@akieabe）

夫妻倆也有許多「互補」之處，安倍晉三是日本女星西田光的粉絲，太太卻是迷戀裴勇俊的「哈韓族」。安倍晉三幾乎滴酒不沾，但妻子酒量很好、熱情活潑，不僅在競選期間積極跟著丈夫造勢，也常常在宴會上代夫乾杯，正是因為如此，她被封為日本史上最年輕、卻也最高調的第一夫人。

安倍昭惠的個性「不按牌理出牌」，多次公開反對丈夫的政策，也曾因為頻繁分享夫妻私生活，被批評「不知輕重」。她2016年捲入「森永學園榮譽校長」醜聞，新冠疫情期間又被爆料未戴口罩參拜神社，甚至舉辦13人賞櫻劇會，多次爆發負面爭議。

儘管如此，安倍晉三依然對太太疼愛有加，處處為昭惠說話，還曾因為護妻心切，直接向在野黨議員表明，「我的妻子不是公職人員，你們把她當成罪犯一樣，讓我很不高興。」

▲▼日本前首相安倍晉三與妻子安倍昭惠。（圖／CFP）

▲日本前首相安倍晉三與妻子安倍昭惠。（圖／CFP）

安倍昭惠曾坦言，嫁入政治世家壓力頗大，也曾為了不孕問題積極求醫，但如今已經能夠接受事實。她當年結婚時，接受《富士電視台》採訪表示，自己「沒有嫁錯老公，會一直跟他走下去」，35年夫妻生活也確實甜蜜不已，如今看來卻令人更加惋惜。

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