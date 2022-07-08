三太子精神 !九天盃太子極限環臺賽　扛著三太子神偶體驗臺灣

▲9天盃太子極限環臺賽Day8，8日一早從屏東市崇蘭國小出發 。（圖／周佳琪服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

9天盃太子極限環臺賽Day8，今(8)日一早從屏東市崇蘭國小出發，預計到達枋山，總計52公里。屏東市長參選人周佳琪上午在崇蘭國小為參賽選手加油打氣，由於烈日當頭，選手們十分辛苦，對他們的耐力、毅力與信心是項大考驗，也讓周佳琪對他們精神感到佩服。

九天團長許振榮當天以三太子徒步環島，後來他的勵志故事被拍成電影「陣頭」，自2014年開始，每年舉辦九天盃太子極限環臺賽，成了一個結合公益、信仰、運動與耐力的挑戰賽，吸引許多人參加。扛著三太子神偶，以徒步環島方式體驗臺灣的美景與各地人文民情，熱血且公益性的運動賽事，是選手挑戰自我，淬鍊信心與能力。

這兩天，九天盃太子極限環臺賽來到屏東市，今天上午7點多就從崇蘭國小出發。參加的選手向周佳琪表示，他們須輪流扛三太子神偶往前走，每15分鐘必須要換人換手，因為15分鐘大約是一公里的距離，大家必須同心協力合作才能完成這個賽程。

這個環臺賽從7月1日開始，7月28日結束，預計28天完成，全長1035公里，分為全程環島－熱血團體組、全程環島－鬥陣團體組、分段挑戰－勇士集結組。

屏東部分有不少年輕學生、上班族組隊參加，今天在屏東加入的有來自屏東市、萬丹與佳冬的選手，參加52公里從屏東市到枋山的分段挑戰，必須在晚上11點前抵達枋山。