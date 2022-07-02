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社會 社會焦點 保障人權

駕駛人注意！屏東市加強科技執法　7／1新增民生路歸仁路兩處

▲7/1啟用的屏東市歸仁路與民生路科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲7/1啟用的屏東市歸仁路與和生一路科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局持續防制因車輛違規肇事之交通事故，避免造成不可彌補的傷亡，故針對屏東市區經常車輛違規熱點，增加2處路口進行科技執法取締違規用路行為，新科技設備於7月1日同步正式執法，開始蒐證舉發違規，期有效遏止違規行為，進而防制交通事故發生。

▲7/1啟用的屏東市歸仁路與民生路科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲7/1啟用的屏東市歸仁路與民生路科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

目前新增的「路口多功能科技執法系統」，設置於屏東市民生路(近瑞民路)及歸仁路段之事故熱點，自動辨識常見於路口易肇事的交通違規及易影響主線車流之違規行為，而新增2處科技執法設備，分別為民生路(近瑞民路)辨識闖紅燈及超速，歸仁路段(民生路與歸仁路口至和生路與歸仁路口)辨識禁行車種(連結車、大貨車、大客車)之違規行為以全天候科技化執法之方式進行取締，促使民眾行經易肇事路口及路段，無法心存僥倖冒險違規行駛及遏止違規行為，讓違規行為無所遁形，以達到執法無空窗期，確保行車秩序及交通安全。

▲7/1啟用的屏東市歸仁路與民生路科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

鑒於闖紅燈、超速等交通違規行為，稍縱即逝，取締不易，更是發生交通事故的原因，為減少地區是類交通事故發生，縣警局交通隊每月均定期檢討防制策略及滾動檢討成效。

縣警局長劉印宮表示，設置這些科技執法設備的用意，目的在於要求駕駛人行經這些路段、路口時，務必確實遵守交通規則，保障自身及他人的用路安全，絕非以取締違規為目的，希望民眾多予支持與鼓勵，共同維護屏東交通安全與順暢。

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