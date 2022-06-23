國民黨徵召參選屏東市長　周佳琪：挑起重擔，全力以赴

▲國民黨通過徵召周佳琪參選屏東市長。（圖／周佳琪競選團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨今(23)日通過徵召屏東縣議長周典論的女兒周佳琪參選屏東市長，引發政壇熱議；她發表參選聲明，強調「有信心打贏選戰，帶領屏東市成為健康、生態、平安、幸福的新城市」。

周佳琪參選聲明全文如下：

謝謝朱立倫主席、屏東縣黨部主委廖婉汝及很多長輩的肯定，徵召佳琪代表中國國民黨參選下屆屏東市長的選舉，在這個不能輸的關鍵時刻，佳琪決定擔負起黨所交付的重大責任，全力以赴！

台灣已經走向政黨政治，一路栽培佳琪的中國國民黨面臨創黨以來的低潮，有人因此出走，也有人喪志，但有更多的人跟佳琪一樣，覺得只要繼續努力、做對的事，太陽終究再度升起！因此，我們用一致的信仰與理想，穩健前行！

年底的五合一選舉，大家都在摩拳擦掌，擁有近20萬人口，首善之區的屏東市，是縣內的金融、文教、交通、醫療中心，國民黨對於屏東市有著很深的期許， 希望這個城市不斷的進步繁榮。

朱主席向佳琪表示，屏東市需要一位有主見、有堅靭毅力、願意承擔責任的市長，點名佳琪是黨內一直深耕基層的最優秀的年輕人。主席要交付給佳琪重要的任務，希望佳琪用深耕屏南、傾聽基層聲音心來延續屏東市的發展，並願意在黨最艱難的時刻，挑起重擔，全力以赴。

佳琪宣佈，接受中國國民黨的徵召，競選下屆屏東市長，我有信心打贏選戰，帶領屏東市成為健康、生態、平安、幸福的新城市。

周佳琪現職為屏東縣婦女會理事長、國民黨中央委員；曾參選本屆屏南地區立委選舉，與蘇震清等人競選，由蘇震清勝出。