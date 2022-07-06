屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立　開創幸福平安好生活城市

▲國民黨屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市市長參選人周佳琪今(6)日上午成立競選服務處，鮮少露面的周媽媽楊鈴蘭到場加油；她說周佳琪有志向，要為眾人服務，她雖然很疼惜女兒的辛苦，也將全力支持她。

周佳琪聽了媽媽的話後動容，與媽媽擁抱在一起。有支持者大喊，感謝周媽媽把周佳琪奉獻給屏東市，為屏東市民開創幸福平安好生活。

國民黨於6月23日徵召周佳琪參選屏東市長，今天成立競選服務處，現場湧入多位縣議員、市民代表、各里里長、廟宇代表、扶輪社、獅子會、志工、教育、民防、義交、義警、義消大隊、婦女、青年、商會及各界社團等支持者；立法委員吳怡玎及三位前市長王進士、葉壽山、林恊松也到場力挺。

周佳琪感謝各界的支持，她表示，自己雖然年輕，但是有20年公共服務經驗，長期在基層。她誓言將以勝選回報支持者，當一個好市長，不僅為屏東市留下藍天，也要為屏東市創造藍海，開創幸福平安好生活的屏東市。

前立委王進士擔任周佳琪服務處主任委員，他說，周佳琪是國民黨在屏東的後起之秀，年輕踏實、有學識，有理念，有國際觀，最重要的是勤跑基層，願意傾聽基層的聲音，接地氣，是擔任屏東市長的不二人選。

現任立委，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，屏東市長是今年屏東選舉的重中之重，黨內人才濟濟，但要勝選，一定要周佳琪。而周佳琪2年前力拼屏南立委，展現的戰鬥力，一直深耕基層，展現熱情與活力，讓人刮目相看，這也是黨中央評估後欽點周佳琪的原因，一個有能力、有衝勁、有戰鬥力，能夠勝選的人才。

國民黨提名屏東縣長參選人蘇清泉也到場力挺，他強調，周佳琪是強棒，也希望蘇清泉加上周佳琪努力，一起為屏東打拚。現場凍蒜聲中不斷，場面相當熱絡