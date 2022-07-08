兩針近6萬元！全球唯一新冠預防藥Evusheld　獲准在海南使用

▲阿斯利康公司生產的長效抗體組合藥物Evusheld。（圖／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

全球目前唯一可以用於新冠預防的藥物，中和抗體Evusheld（恩適得）近日在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區通過特殊進口審批。其適用於成人和青少年（年齡≥12歲，且體重≥40kg）的新冠病毒暴露前預防。據《第一財經》報導，Evusheld一次性注射2針價格為13300元人民幣（約新台幣58953元）。

據《紅星新聞》報導，公開資料顯示，Evusheld是由阿斯利康公司研發，對於使用疫苗效果不佳，以及需要除疫苗外額外保護的人群，Evusheld能提供「即時」與「持久」的保護。

據阿斯利康披露，該藥物適用於目前未感染或未暴露於新冠病毒，且難以對新冠疫苗產生足夠抗體保護的人群，包括不建議接種疫苗的人群。

相關臨床試驗表明，與安慰劑相比，Evusheld將有症狀新冠感染的相對風險降低了77%；在隨後的分析中，隨訪中位時間為6.5個月，與安慰劑相比，Evusheld將有症狀新冠發病率的相對風險降低了83%。試驗顯示，其對新冠病毒的保護作用能持續至少6個月。該產品耐受性良好，為評估保護完整持續時間，還需繼續隨訪。

瑞金海南醫院官方公眾號表示，「Evusheld尚未在大陸上市，根據國九條相關政策，其可在海南博鰲樂城醫療旅遊先行區使用，新藥現已落地瑞金海南醫院，可以進行預約。」

據《第一財經》報導，Evusheld尚不能使用大陸醫保結算，一次性注射2針價格為13300元人民幣（約新台幣58953元）。目前，瑞金海南醫院和博鰲超級醫院已經登記的有需求的預約人數各有十幾人。