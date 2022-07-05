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南投+790！天熱躲公共場所吃飯看書　他拒戴口罩最高開罰1.5萬

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數790例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數790例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數790例，截至7月4日累計確診人數6萬125例，居家隔離人數1822例，今日解除隔離人數545例，居家照護人數3782例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡8人，包括90至99歲3人、80至89歲1人、70至79歲4人，皆罹患慢性疾病，未接種疫苗2人、1劑1人、2劑3人、3劑2人，累計死亡186人。

本縣累計中、重度人數計556人，昨(7/4)日公布重症人數共計20人。在疫苗接種狀況如下:未曾接種疫苗計6人，疫苗接種1劑計4人，接種2劑計4人，接種3劑計6人。具有潛在疾病史計15人，無疾病史計5人。

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▲南投去年曾發生男性民眾未戴口罩就進入超商，遭店員勸阻後竟爆粗口。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲南投去年曾發生男性民眾未戴口罩就進入超商，遭店員勸阻後竟爆粗口。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

南投縣衛生局指出近期接獲通報，一位民眾經常佔用公共場所一角進行吃飯、閱讀等活動，且長時間未佩戴口罩，造成其他民眾及工作人員恐慌，經屢次勸導仍不配合，因此遭蒐集違規情事之照片及錄影檔等事證後舉發；衛生局已受理處辦，並將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款及第70條第1項第3款規定，裁罰3000至1萬5000元罰鍰。

▲南投縣衛生局提醒民眾進出公共場所仍須戴好口罩。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局提醒民眾進出公共場所仍須戴好口罩。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，目前國內疫情趨緩，民眾逐漸恢復日常生活，在觀光場域、市集及賣場等場所人潮明顯增多；但中央流行疫情指揮中心考量境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，6月29日宣布7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施。

衛生局長陳南松表示，「裁罰是最後手段，最主要是防疫安全考量」，而近日天氣高溫炙熱難耐，民眾為消暑躲避炙熱天氣，會至設有冷氣之公共場所（如百貨公司、大賣場、圖書館等）閒逛吹冷氣，但仍需將口罩戴好戴滿，請民眾自主落實防疫措施、維持個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

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