南投+624！首批1萬劑Novavax新冠肺炎疫苗　7／9起可施打

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數624例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數624例，截至7月6日累計6萬1627例，居家隔離人數2257例，今日解除隔離人數727例，居家照護人數4285例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡4人，包括90歲以上1人、80至89歲2人、50至59歲1人，其中2人罹患慢性疾病，未接種疫苗有2人、3劑2人，累計死亡196人。

縣府衛生局長陳南松指出，首批Novavax新冠肺炎疫苗已完成封緘檢驗程序，南投縣將於7月8日獲配1萬劑，並陸續送往全縣64家合約診所及13鄉鎮衛生所，民眾即日起可洽合約院所預約，於7月9日（星期六）起開始提供18歲以上民眾接種。

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▲首批Novavax疫苗，南投縣獲賦配1萬劑。（圖／南投縣政府提供）

陳南松提醒，Novavax為蛋白質次單元疫苗，第1、2劑須間隔至少4週（至少28天）、第1次追加劑與前劑間隔12週（至少84天），第2次追加劑與前劑間隔至少5個月（至少150天），預約民眾可與醫師討論改接種Novavax疫苗之效益與風險評估。

陳南松表示，首批Novavax疫苗配賦數量有限，因此採預約10人即開瓶接種，合約院所資訊可至衛生局網頁（https://reurl.cc/M0eXLL）查詢；凡65歲以上長者於7月31日前接種任一劑，都贈送500元等值生活需用品和2支快篩試劑，送完為止。