兒童MIS-C病例日增　南投縣估7月中旬開放5歲以下打莫德納

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數680例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數680例，截至7月2日累計確診人數5萬8959例，居家隔離人數1949例，今日解除隔離人數683例，居家照護人數5077例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡2人：90至99歲1人、80至89歲1人，均有罹患慢性病病史，未接種疫苗1人、接種3劑1人，累計死亡人數計174人。

全國逐日確診數趨緩，兒童感染MIS-C通報案件卻日增，依據國內兒童約60萬人估計確診，MIS-C發生率為新冠確診個案的萬分之三，推算近期可能會有100至200名個案，讓許多家長憂心忡忡；南投縣衛生局提醒，確診兒童康復後2至6週間，若有再度發燒且超過3天，出現皮疹、呼吸喘、腹瀉等，家長應提高警覺、及早就醫。

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▲南投縣衛生局提醒家長注意兒童MIS-C症狀。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府表示，在中央配賦5歲以下幼童新冠疫苗到貨後，將開放5個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗，預計在7月中旬左右，屆時家長可攜帶幼童至全縣76家幼兒合約院所接種疫苗。

衛生局長陳南松說，截至7月1日止，全縣5至11歲幼童疫苗第一劑接種率80.2%（全國5.1%）、第二劑接種率13.5%（全國2.5%）皆高於全國，但30至64歲族群中，無論是30至49歲第三劑接種率73.7%，50至64歲年齡層第三劑接種率72.4%，分別都低於全國平均值達3.9%和3.2%。

縣府持續推出「打疫苗，加碼送禮品」活動：18歲至64歲民眾接種疫苗，可免費獲1支快篩試劑，65歲（原民55歲）以上接種疫苗，除贈送2支快篩試劑，還能加碼獲約值500元的生活需用商品，數量有限，送完為止。